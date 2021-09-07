Новую баллистическую ракету Hyunmoo для подводных лодок испытали в Южной Корее

Сеул, 7 сентября. Испытательный запуск новейшей баллистической ракеты с борта подводной лодки успешно провели в Южной Корее.

В сообщении агентства Yonhap говорится, что Южная Корея практически завершила разработку баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ), став восьмой обладательницей данного вида оружия после США, России, Великобритании, Франции, Индии, Китая и КНДР.

Агентство по оборонным разработкам (ADD) провело подводные испытания на субмарине Dosan Ahn Chang-ho. С ее борта была запущена ракета Hyunmoo 4-4, разработанная на базе боеприпаса Hyunmoo-2B.

Отмечается, что производство и развертывание БРПЛ начнется после проведения еще одного или двух испытательных пусков. Известно, разработка новой ракеты стала возможна после переговоров на высшем уровне между властями США и Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что Вашингтон позволил Сеулу создавать и применять ракетные снаряды с дальностью свыше 800 км. Также стало известно, что стороны подтвердили приверженность передаче оперативного управления (OPCON) южнокорейскими войсками из США в Южную Корею, передает RT.