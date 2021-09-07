Экстремистский «Меджлис». Альгис Микульскис о громких задержаниях в Крыму

Сотрудники ФСБ нейтрализовали очередную группу «активистов» из «Меджлиса крымскотатарского народа»1 (экстремистская организация, запрещена в РФ). Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своем материале рассматривает причины этой операции силовиков и реакцию на нее так называемых «людей со светлыми лицами» — как доморощенных, так и иностранных.

Взрыв газопровода в крымском селе Перевальном произошел 23 августа нынешнего года. Трубу, по которой газ поступал в близлежащую воинскую часть, удалось починить к вечеру того же дня, а спустя полторы недели, утром 3 сентября, сотрудники ФСБ вышли на подозреваемых в теракте. Первым был задержан некий Эльдар Одаманов, затем, в ночь на 4-е, к нему присоединились еще четверо подельников — братья Асан и Азиз Ахтемовы, Шевкет Усеинов и Нариман Джелялов.

Последний в списке фигурантов, Нариман Джелялов, для силовиков представляет особенный интерес — ведь именно он, проживая на территории Крыма, с 2013 года исполняет обязанности первого заместителя главы так называемого «Меджлиса крымскотатарского народа», организации, признанной в России экстремистской и запрещенной еще в 2016 году. Факт данного запрета является причиной, по которой стоит рассмотреть «Меджлис» поближе.

Основанная сразу после обретения Украиной независимости, эта структура тут же объявила себя «высшим единым полномочным представительным органом крымскотатарского народа» и принялась бороться за восстановление государственности крымских татар. До Евромайдана дела у нее шли ни шатко ни валко, но госпереворот и последующее возвращение Крыма под российскую юрисдикцию словно вдохнули в «меджлисовцев» новые силы. Они, горячо поддержав киевскую «революцию достоинства», ожидаемо стали единственными на полуострове, кто воспротивился его вхождению в состав РФ, и продовольственная блокада Крыма, начавшаяся 20 сентября 2015 года, — именно их рук дело.

Примечательны также отношения «Меджлиса» с другой организацией — «Исламской партией освобождения» (террористическая организация, запрещена в РФ), больше известной как «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»2 (запрещена в РФ). Если до марта 2014-го эти образования были едва ли не злейшими врагами, то сейчас такие меджлисовские персонажи, как Мустафа Джемилев, называют аресты сторонников «Исламской партии освобождения» не иначе, как «покушением Москвы на права человека» и «гонениями крымских татар». И это — при том, что информация о тесных контактах его «подзащитных» с террористическими формированиями, воюющими с правительственными войсками в Сирии, давно уже перестала быть чем-то сенсационным. Как и факты вербовки крымских татар в эти формирования. Вот такой вот бэкграунд у «Меджлиса крымскотатарского народа». Прямо скажем — клейма ставить некуда.

Федеральное агентство новостей /

Однако вернемся к событиям последних дней. 4 сентября возле здания управления ФСБ по Республике Крым собралось порядка 60 человек, требовавших рассказать им о том, где находятся задержанные. Резонно сочтя это сборище несанкционированным, сотрудники полиции и Росгвардии «приняли» около половины его участников, доставив их ОВД «Железнодорожный» и после проверки отпустив на все четыре стороны.

К настоящему моменту трое из пятерых задержанных — Нариман Джелялов и братья Ахтемовы — арестованы на два месяца, Ахтемовы уже дают признательные показания, а Центр общественных связей ФСБ России обнародовал информацию о том, кто был организатором взрыва. Абсолютно не удивительно, что им оказалось Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Организаторами диверсии являются Риза Ягьяев-Велиулаев, агент Главного управления разведки Украины, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы — сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы «Таврия» Виктор Зелинский», — цитирует ТАСС спикера ЦОС ФСБ.

Казалось бы — есть факт диверсии. Есть запрет на деятельность организации, члены которой эту диверсию устроили. Есть, в конце концов, решение о присоединении Крыма к России, принятое в ходе референдума 16 марта 2014 года и распространяющее действие законов РФ на территорию полуострова. Но многим — неймется. Таким как Государственный департамент США, распространивший на днях гневное заявление в адрес российских властей.

«Соединенные Штаты решительно осуждают задержание 4 сентября заместителя председателя «Меджлиса крымскотатарского народа» Наримана Джелялова и по меньшей мере 45 других крымских татар российскими оккупационными властями в Крыму. Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить их. Это — последнее из длинной череды политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер против «Меджлиса» и его руководства, которое подверглось репрессиям из-за своего сопротивления попытке России аннексировать Крым».

Что ж… Остается только посоветовать господам американским дипломатам быть поаккуратнее с выражениями. Иначе у множества людей возникнут сомнения в их компетентности. Потому что «оккупацией» называется совсем не та ситуация, когда народ Крыма сам выбрал, с кем ему жить. «Оккупацией» называется, например, присутствие Израиля на сирийских Голанских высотах или недавняя эпопея США в Афганистане. Впрочем, зачем им это говорить? Позиция Америки по Крыму — это проблема исключительно Америки.

Не хуже выступил и Владимир Зеленский, написавший у себя в Twitter, что действия ФСБ — это реакция Москвы на работу «Крымской платформы», но я почему-то сомневаюсь, что сегодня, 7 сентября, в Кремле кто-то еще помнит о какой-то там «платформе». Однако есть пара вопросов: Владимир Александрович, так это ваши герои взрывали трубу в рамках упомянутого вами мероприятия? А задержанные в Крыму чуть раньше, 18 августа, пятеро деятелей из вышеупомянутой организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — наверное, были в числе приглашенных на «киевский саммит»? Впрочем, можете не отвечать, вы и так уже наговорили много смешных вещей.

Ну и, конечно, российские борцы «за все хорошее против всего плохого». Куда же без них… Вот известный «папкин революционер» Дмитрий Гудков пишет у себя в Facebook:

«Пора учить еще одно имя: Нариман Джелял. Зампред «Меджлиса крымскотатарского народа», политзаключенный. Его и еще четырех случайных человек (но тоже крымских татар) схватили в Крыму за диверсию — повреждение газопровода, ведущего в воинскую часть. Российские власти борются не с организацией «Меджлис», они пытаются побороть целый народ, который раз за разом испытывает на себе, что такое российский режим».

Хоть с сатаной, лишь бы против «режима», Дмитрий Геннадьевич? А в Сирию не желаете прокатиться, в Идлиб? Друзья Джелялова могут вам это легко устроить, у них там связи во многих террористических джамаатах. Расскажете там о своей борьбе. Но что-то говорит мне о том, что вы не поедете. С дивана-то бороться сподручнее, верно?

И так далее, и тому подобное… Ждем возвращения с таллинского «форума» «Страх и ненависть в России» остальных «людей со светлыми лицами» — уж они-то арестованных точно защитят и вытащат на свободу из застенков. На словах, правда, но — вытащат!

В заключение хочу обратиться к сотрудникам управления ФСБ по Республике Крым с единственной фразой, ставшей когда-то бессмертной:

«Работайте, братья!»

1 Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.