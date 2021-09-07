Польский политик Дворчик назвал миграционный кризис в стране искусственным

Варшава, 7 сентября. Председатель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик прокомментировал текущую ситуацию на границе с Белоруссией.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы искусственным образом спровоцировала приток мигрантов в европейскую страну.

«Против нашей страны белорусские власти ведут гибридную войну. Поэтому мы имеем не только право, но и обязанность обороняться», — сказал он.

Вместе с тем политик развязал скандал в правительстве, обвинив оппозиционные силы в нежелании трезво оценивать ситуацию. Дворчик призвал их встать на сторону Польши «хотя бы сейчас».

Председатель канцелярии добавил, что в будущем на страну может быть оказано еще и военное давление. Таким образом он оценил возможные последствия российско-белорусских учений «Запад — 2021», которые пройдут около польской границы.

«Поэтому надо быть готовыми к провокациям», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что сейм Польши одобрил указ президента по режиму ЧП на границе с Белоруссией, сообщает Национальная служба новостей. Стоит отметить, что эта инициатива затронет 183 населенных пункта европейской республики. Действие ЧП в этих зонах подразумевает запрет на массовые собрания.