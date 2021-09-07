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Еврокомиссия потребовала ввести санкции против Польши
Политика
Еврокомиссия потребовала ввести санкции против Польши
europa.rs  /  Официальный сайт Еврокомиссии

Брюссель, 7 сентября. Еврокомиссия обратилась в суд Евросоюза и потребовала ввести ограничительные меры против Польши. Об этом рассказал комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Представитель ЕК отметил, что причиной для санкций послужило невыполнение Польшой временных мер и неполное исполнение решения суда от 15 июля. Суммы возможных штрафов предстоит обозначить в ходе разбирательства.

ЕС потребовал прекращения работы дисциплинарной палаты Верховного суда Польши в июле. Еврокомиссары полагают, что деятельность этого органа угрожает беспристрастности судей. Однако конституционный суд в Варшаве счел решение европейской инстанции необязательным. Власти Польши согласились приостановить работу палаты, но в ЕК не уверены в полноценном выполнении условий.

Евросоюз ранее лишил Варшаву финансовой поддержки в восстановлении экономики после пандемии. Объединение выделило средства 18 странам, среди которых не оказалось Польши и Венгрии.

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