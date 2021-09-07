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Биткоин отреагировал ростом на увеличение Сальвадором запасов криптовалюты
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Экономика
Биткоин отреагировал ростом на увеличение Сальвадором запасов криптовалюты
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 сентября. Курс биткоина вырос до 52,9 тыс. долларов на фоне новостей о покупке Сальвадором 200 единиц этой криптовалюты, свидетельствуют данные торговой сессии.

При этом на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11:47 по московскому времени снизился в цене на 0,77% — до 51,2 тыс. долларов. Портал CoinMarketCap, в свою очередь, сообщает, что курс обвалился на 0,75% — до 51,34 тыс. долларов.

Власти Сальвадора закупили биткоин после официальной легализации этой криптовалюты в стране. Во вторник, 7 сентября, в республике вступил в силу закон, согласно которому биткоин может быть использован в качестве платежного средства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что РФ не готова признать биткоин официальным платежным средством. Москва не может извлечь выгоду из интеграции криптовалюты в финансовую систему государства, поскольку ничего, кроме вреда, данная мера нанести не может.

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