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Московская область может стать мировым лидером в сфере переработки отходов
Общество
Московская область может стать мировым лидером в сфере переработки отходов
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Pius Koller / imageBROKER.com

Москва, 7 сентября. В Подмосковье давно наблюдается положительная динамика развития отраслей, связанных с утилизацией и переработкой отходов. На сегодняшний день в регионе функционируют десять комплексов, перерабатывающих отходы, сообщают «Вести Подмосковья». К большим незаконным свалкам привлекается внимание, которое вызывает широкий общественный резонанс. У жителей повышается экологическая культура. Они активно сдают крышки, стараются сортировать отходы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что регион должен задавать мировые стандарты в этой области.

«Мы не просто закрываем свалки и организуем работу специальных комплексов. Мы движемся в хорошем темпе, формируем культуру переработки отходов. Есть все шансы стать законодателями стандартов для всего мира», — отметил губернатор.

До конца 2021 года в Подмосковье планируется открытие еще пяти перерабатывающих комплексов. В образовательных учреждениях и крупных торговых точках устанавливаются специальные экопункты для приема отходов. Тема сохранения окружающей среды популяризируется на школьных уроках и в социальных сетях. Если жители региона сталкиваются с нарушениями экологических норм, они фиксируют это на камеру и связываются со СМИ.

Ранее ФАН рассказывал о введении урока экологии в российских школах. С таким предложением выступило Министерство природы РФ.

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Все новости / Общество / Московская область может стать мировым лидером в сфере переработки отходов
экология культура отходы переработка комплекс
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