Владельца мотопараплана оштрафовали за незаконный полет у аэропорта в Череповце

Череповец, 7 сентября. Пилота мотопараплана оштрафовали за нарушения при использовании воздушного пространства по постановлению Вологодской транспортной прокуратуры.

Надзорные органы провели проверку соблюдения правил безопасности полетов и выявили нарушения. Было установлено, что житель Череповца летал на мотопараплане «Скат» без разрешения. Таким образом, он находился в воздушном пространстве международного аэропорта незаконно.

По факту инцидента было возбуждено дело об административном правонарушении. Нарушителя привлекли к ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Вологодской транспортной прокуратуры