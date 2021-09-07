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Владельца мотопараплана оштрафовали за незаконный полет у аэропорта в Череповце

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 15:43
Происшествия
Владельца мотопараплана оштрафовали за незаконный полет у аэропорта в Череповце
pixabay.com

Череповец, 7 сентября. Пилота мотопараплана оштрафовали за нарушения при использовании воздушного пространства по постановлению Вологодской транспортной прокуратуры.

Надзорные органы провели проверку соблюдения правил безопасности полетов и выявили нарушения. Было установлено, что житель Череповца летал на мотопараплане «Скат» без разрешения. Таким образом, он находился в воздушном пространстве международного аэропорта незаконно.

По факту инцидента было возбуждено дело об административном правонарушении. Нарушителя привлекли к ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Вологодской транспортной прокуратуры

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прокуратура штраф мотопараплан
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