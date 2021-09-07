Суд обязал певицу Монеточку оплатить экспертизу по иску Стаса Костюшкина

Екатеринбург, 7 сентября. Чкаловский районный суд города Екатеринбурга обязал певицу Елизавету Гырдымову, известную как Монеточка, оплатить экспертизу по иску от экс-участника «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина.

Суд назначил судебно-музыковедческую экспертизу композиции Монеточки под названием «Мама, я не зигую», в которой Костюшкин усмотрел признаки плагиата. Как утверждают представители истца, в основу песни лег его хит «Женщина, я не танцую». Композиция впоследствии исполнялась на концертах без согласования с Костюшкиным.

В ходе экспертизы, которая будет проводиться в Москве, специалисты изучат песню Монеточки на предмет использования музыкального ряда хита Костюшкина, а также выяснят, является ли ее композиция сатирической или сатирической по форме и содержанию, и то, может ли она относиться к жанру музыкальной пародии.

Ставшая ответчицей в суде певица Монеточка ранее отвергла условия мирового соглашения по иску Костюшкина, которые предусматривали в том числе ее отказ от исполнения песни.