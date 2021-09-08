Россия и Белоруссия создают социально-экономический фундамент Союзного государства

9 сентября Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут предварительную «приемку работ» по формированию общегосударственного социально-экономического фундамента Союзного государства РФ и РБ. За рамками обсуждаемых проектов идет глубокая военно-техническая интеграция вооруженных сил двух стран.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший состояние интеграционного процесса на текущем этапе.

28 «шагов» навстречу и энергоносители

6 сентября премьер-министры Белоруссии и России Роман Головченко и Михаил Мишустин провели телефонные переговоры, в ходе которых рассмотрели вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. На первый взгляд эти переговоры могут показаться достаточно рядовым событием. Однако если обратить внимание на контекст мероприятия 6 сентября — канун встречи президентов РБ и РФ, то вполне может оказаться, что «рядовое событие» станет еще одной важной вехой на пути реализации масштабного интеграционного проекта двух постсоветских республик.

Давайте разберемся, что сейчас происходит между Москвой и Минском, более предметно.

Вряд ли мы ошибемся, если скажем, что за минувший год Москва и Минск проделали в отношении интеграции куда больший объем работ, чем за предыдущие десять лет. Впрочем, это и неудивительно. 2020-й показал, что время уступок с российской стороны прошло. В очередной раз «гордо хлопнуть дверью» и «развернуться лицом к Европе» у Александра Григорьевича не получится — ситуация уже не та.

Осень 2021 года должна стать в отношениях России и Белоруссии во многом знаковой. 9 сентября стороны в лице президентов РФ и РБ планируют подписать 28 отраслевых планов сближения в разных областях. Разумеется, в обмен на свое согласие совершить 28 «шагов» навстречу Москве Александр Лукашенко постарается «выбить» себе побольше экономических уступок. Но ситуация уже кардинально не та, что была год назад.

Продолжать отмахиваться от интеграции президент РБ после событий 2020-го позволить себе уже не может. Белорусская экономика более, чем полностью, зависит от России, ее рынка и кредитов. Это вынуждает уже Лукашенко выступать активным сторонником экономической интеграции, видя в этом спасение белорусской экономики.

Насколько известно, в четверг Владимир Путин и Александр Лукашенко завизируют проекты сближения экономик своих государств по ключевым направлениям, интеграция которых «расписана» вплоть до 2027 года. Здесь излишняя торопливость не нужна ни одной из сторон.

Из проектов убраны политическая часть и радикальные социально-экономические шаги в виде единой валюты или банковской системы. Такие резкие потрясения, которые станут серьезным обременением для отечественной экономики, России не нужны. Поэтому экономическое объедение РФ и РБ будет идти постепенно и последовательно.

Сложным и до сих пор не решенным вопросом интеграции остается цена на энергоносители. Лукашенко уже много лет требует, чтобы белорусские потребители могли получать газ по внутрироссийским расценкам. Москва же субсидирует своим западным регионам льготные ставки на транспортировку газа, что снижает итоговую цену в разы по сравнению с теми $130 за тысячу кубометров, которые платит Минск. С оглядкой на это, президент РБ мечтает договориться с российской стороной о поставках энергоносителей по фиксированной цене и на максимально долгий срок. РФ же подобных подарков «бацьке» делать закономерно не хочет. Судя по всему, стороны придут к рамочному соглашению о периодической корректировке цен, где их пересмотр будет привязан к следующим этапам интеграционного процесса. Но достигнуто это соглашение, скорее всего, будет уже после 9 сентября.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Компенсации и неформальные результаты

Одним из ключевых вопросов интеграции, которые удалось решить по состоянию на «сейчас», стала многолетняя проблема налоговых компенсаций белорусским НПЗ на российском рынке. По инициативе российской стороны, решением непростой задачи стал процесс унификации налоговых систем вплоть до единого налогового кодекса. Можно предположить, что сама компенсация налогового маневра будет заложена в следующие российские кредиты Белоруссии. Это даст импульс дальнейшему развитию взаимной торговли и интеграции.

Добавим, что Россия стремится сделать торговый процесс с Белоруссией максимально прозрачным и легальным, выведя его серую часть в регулируемое, законное поле. За ликвидацию сегмента контрабанды белорусских и транзитных товаров РФ готова платить торговыми преференциями и давать кредиты.

Кроме формальных результатов интеграционных процессов, на встрече президентов 9 сентября наверняка будут фигурировать и неформальные, но от этого не менее важные. К таковым можно причислить переключение на российские порты экспорта белорусских нефтепродуктов, а в ближайшей перспективе — и попадающих под европейские санкции калийных удобрений. Сюда же входит свертывание экономического сотрудничества РБ с Украиной. Ранее «незалежная» не только получала важнейшие для своей обороноспособности промышленные товары и ГСМ из Белоруссии, но и зарабатывала на транзите белорусских грузов и пассажиропотока. Теперь этот транзитный поток будет переключен на российские морские порты и аэропорты. Тем самым РФ получит еще один действенный инструмент давления на Киев. Белоруссия тоже в накладе не останется, получив доступ на российский рынок — более широкий и платежеспособный, чем украинский.

Вторым направлением, формально не входящим в набор отраслевых планов взаимного сближения, выступает военно-техническая интеграция. Пожалуй, тут РФ добилась едва ли не самых впечатляющих результатов. Москва запустила и успешно реализует процессы внедрения в Вооруженных силах РБ российских военных стандартов, что сопровождается программой обновления матчасти белорусских армейцев за счет поставок изделий ОПК РФ. Кроме того, Москва и Минск активно осуществляют обучение личного состава своих силовых структур в ходе совместных учений, включая и такие масштабные, как совместное стратегическое учение Вооруженных сил РФ и РБ «Запад — 2021».

В качестве других «иллюстраций» военно-технической интеграции России и Белоруссии можно вспомнить сентябрьское заявление Лукашенко о поставках Россией Белоруссии широкой номенклатуры современной военной техники, включая боевые самолеты и ЗРК, а также информацию о появлении в этом году под Гродно российско-белорусского учебно-боевого центра ВВС и ПВО.

Если говорить без околичностей, то мы наблюдаем создание Москвой и Минском уже не только единой системы ПВО, но и самой настоящей единой армии двух государств.

Фото пресс-службы ЗВО /

Политические жесты отложены на потом

Перейдем к подведению итогов.

Если ранее РФ, выступавшая локомотивом интеграции, постоянно стремилась РБ подгонять и подталкивать к скорейшему реальному, а не декларативному созданию Союзного государства, то теперь локомотивом трудится уже РБ, подстегиваемая стремлением спасти свою экономику. При этом наблюдается явное стремление Москвы «спасти Лукашенко от самого себя», то есть сделать процесс интеграции максимально прагматичным и бесконфликтным, чтобы белорусский президент не ушел в очередной созданный им же самим кризис. И в целом у Москвы это более-менее получается.

РФ системно создает глубокую основу взаимной интеграции, которую прервать каким-то политическим решением в Минске будет невозможно. Политических жестов, способных возбудить политическую оппозицию и националистов в РБ, Москва и Минск пока сознательно избегают. Оные отложены до того момента, когда РФ и РБ понадобится надгосударственная политическая надстройка, создание которой позволит завершить возведение «здания» Союзного государства на основе ранее созданного прочного социально-экономического фундамента. Как говорится, всему свое время. Строить всегда было тяжелее и дольше, чем разрушать.

Что же до упомянутого общегосударственного социально-экономического фундамента, то предварительная «приемка работ» по нему как раз и состоится 9 сентября на встрече Путина и Лукашенко.