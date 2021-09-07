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Страстный снимок разведенных Прилучного и Мельниковой покорил подписчиков

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 15:23
Шоу-бизнес
Страстный снимок разведенных Прилучного и Мельниковой покорил подписчиков
instagram.com  /  @bugevuge

Москва, 7 сентября. Актер Павел Прилучный поделился с поклонниками страстным кадром с коллегой по фильму «Соври мне правду» Дарьей Мельниковой. Снимок собрал тысячи лайков.

Звезда сериала «Мажор» опубликовал фотографию со съемочной площадки. На снимке артист страстно прижимает Мельникову к окну, схватив ее одной рукой за талию, а другой — за руку.

«В Сочи сегодня прошла премьера фильма «Соври мне правду». Спасибо всем, кто пришел! Как вам фильм? Делитесь впечатлениями под этим постом», — написал 33-летний актер на странице в Instagram.

Не все поклонники артиста успели посмотреть картину Ольги Акатьевой, но многие отметили снимок звезд российского кино. Фанатов покорил соблазнительный снимок, и они сделали массу комплиментов разведенным артистам.

«Как вы смотритесь»;

«Вот это кадр, ох»;

«Павел и его грубые объятия, это мечта», — написали интернет-пользователи.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись летом прошлого года. Артист закрутил роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Но звезды не комментируют свои романтические отношения.

В начале лета Дарья Мельникова шокировала поклонников новостью о разводе со звездой «9 роты» Артуром Смольяниновым. По ее словам, их браку не помешали ни кризис, ни карантин, просто «так сложились обстоятельства».

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