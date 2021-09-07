Депутаты Рады намерены потребовать от ООН признания ФСБ «террористической организацией»

Киев, 7 сентября. Депутаты Верховной рады Украины собираются потребовать от Совета Безопасности ООН признания Федеральной службы безопасности РФ «террористической организацией».

Группа украинских депутатов предлагает обратиться в Совбез ООН с требованием признать ФСБ России, а также Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ «террористическими организациями».

Соответствующий проект постановления об обращении Рады к международной организации зарегистрирован на официальном сайте украинского парламента. Авторами инициативы стали депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа» и группы «За будущее». В настоящее время полный текст проекта на сайте Верховной рады отсутствует.

Ранее политолог Вадим Денисенко рассказал, как перестановки в Раде повлияют на рейтинг президента Украины Владимира Зеленского. По словам эксперта, парламент становится для администрации главы государства своеобразным громоотводом, поскольку за отставку Рады выступает большинство украинцев.