«Тревожные признаки в поведении»: Онищенко о скандале из-за отца 9-летней студентки МГУ

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко обеспокоен будущим девятилетней Алисы Тепляковой, которая недавно стала студенткой Московского государственного университета. По словам Онищенко, скандальные слухи, касающиеся отца девочки Евгения Теплякова, — тревожный признак.

В семье Тепляковых семеро детей, все они живут в однокомнатной квартире. Родители — Евгений Тепляков и Наталья Миневич — сами, без помощи родственников и госучреждений, воспитывают и учат детей.

Алиса, пройдя дома всю школьную программу, в восемь лет сдала ЕГЭ и поступила на платное обучение в МГУ, на факультет психологии. Девочка уже начала посещать занятия, и, как пишут СМИ, сразу возникли проблемы.

Так, издание «Лента.ру» приводит мнение однокурсниц Алисы, которые рассказывают, что девятилетняя студентка пока не очень понимает, как вести себя на занятиях. А Telegram-канал «Осторожно, новости» приводит скриншоты из студенческих чатов, в которых, предположительно, иногда пишет отец Алисы, якобы используя при этом ник «Петр Иванова». Интернет-пользователь, фигурирующий под этим ником, позволяет себе оскорбительные замечания в адрес соучениц Алисы Тепляковой. Сообщается, что Евгений Тепляков сопровождает дочь на занятия, появляясь в университете в шортах и футболке, что некоторые сочли нарушением принятого в учебном заведении дресс-кода.

Prt Scr facebook.com / Svetlana Mashistova(Pudgik Gratti)

Вся эта ситуация, по мнению Геннадия Онищенко, у которого есть дети и внуки, вызывает серьезную тревогу. Желание родителей дать своим детям самое лучшее и самое современное образование заслуживает всемерного поощрения и поддержки, но в случае с семьей Тепляковых речь все-таки идет о другом, отметил Онищенко в беседе с ФАН.

«Да, бывает рождаются дети с феноменальными способностями, но в любом случае нельзя лишать ребенка детства. А ведь девять лет — это по сути еще начальная школа!» — отметил Геннадий Онищенко, говоря о поступившей в МГУ девочке.

По словам Онищенко, даже если Алиса успешно закончит вуз и получит диплом — что потом-то ей делать?

«Применять-то знания где? На работу ее никто не возьмет. Это что будет — эксплуатация детского труда? — говорит парламентарий. — Налицо, как мне кажется, довольно жесткий эксперимент, особенно на фоне слухов о тревожных признаках в поведении отца семейства. Это настораживает. Приходится задаться вопросом — а какая на самом деле там обстановка в семье, какова там роль мамы?»

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Все это вызывает серьезные опасения за будущее не только Алисы, но и ее младших братьев и сестер, говорит собеседник ФАН.

«Боюсь, ничего хорошего тут не будет. Особенно тяжело придется девочке, если она будет претендовать на какую-то исключительность. Это будет для нее тупик — и психологический, и интеллектуальный», — предупредил Онищенко.

Особенно смущает, что девочка выбрала профессию психолога, которая требует определенной психологической устойчивости и элементарной социальной взрослости, отмечает политик.

«Думаю, тут можно даже говорить о насилии над природой ребенка, девочки. Это может привести к психологическому срыву. Похоже на какой-то изощренный эксперимент, который чреват серьезными испытаниями для психики ребенка. И главная опасность может подстерегать, когда у девочки начнется пубертатный период и возникнут эти ножницы: между не соответствующим возрасту багажом знаний и ее реальным возрастом. Этот разрыв неизбежно серьезно на ней скажется. В лучшем случае — ей самой нужна будет как минимум психологическая помощь. Хотелось бы, чтобы понимание этого было у ее отца, поскольку именно он несет ответственность за своего ребенка. Пока то, что мы видим, — явно не тот эксперимент, который можно оправдывать», — предупредил Геннадий Онищенко.

Позже возникли подозрения, что Евгений Тепляков в ответ на претензии по поводу его внешнего вида (а, судя по имеющимся в Сети фото, он ходит в шортах круглый год, даже зимой) стал писать оскорбительные сообщения однокурсницам своей дочери. Некоторые высказывания, которые фигурируют в пересказе в скриншоте, можно даже счесть непристойными, тем более, что, предположительно, эти претензии высказывались несовершеннолетней студентке. Скриншот опубликовала на своей странице в Facebook внештатная сотрудница Русфонда Светлана Машистова.

Prt Scr facebook.com / Svetlana Mashistova(Pudgik Gratti)

При этом руководство МГУ заявило РИА Новости, что официальных жалоб на поведение Теплякова не поступало, а общение в студенческих чатах не относится к ведению руководства учебного заведения.