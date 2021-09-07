Эксперт Пикин высказался о перспективах запуска «СП-2» до конца года

Санкт-Петербург, 7 сентября. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» ответил на ряд вопросов о запуске газопровода «Северный поток — 2».

Запуск трубопровода в эксплуатацию — это уже планы, которые построены на этот год. До конца текущего года по «Северному потоку — 2» будет прокачано не меньше пяти млрд кубометров, возможно, показатель будет больше. Пикин отметил, что на пути проекта еще есть ограничения, поскольку есть те, кто постарался, чтобы проект работал с различными трудностями, уже будучи построенным. Однако вопросы по сертификации и эксплуатации больше не стоят, ведутся технологические работы.

«У Евросоюза есть газовые директивы, которые запрещают использование газопровода на 100% тем компаниям, которые владеют газом, поэтому, чтобы использовать газопровод на 100% нужно либо получить исключение из газовой директивы, что у нас пока не получилось сделать, либо в процессе движения газа по Европе поменять собственника», — отметил Пикин.

Эксперт объяснил, что последний вариант может закрыть проблему с директивой. Есть и другие сценарии: например, продажи топлива на российской газовой бирже, также со сменой собственника.

Директор фонда подчеркнул, что с технологической точки зрения Европа заинтересована получить в кратчайшие пути доставки газа в этим году. Заполняемость подземных хранилищ (ПХГ) находится на минимальных значениях более чем за десять лет. После зимы прошлого года могут возникать проблемы в странах, где хранилища особенно небольшие. Это станет мотивацией для европейских политиков, чтобы они не ограничивали проект и давали послабления.

«По первому "СП" тоже были даны исключения на время, но потом все равно ограничили одно из сухопутных ответвлений "Северного потока", но европейцы понимают, что это направление самое короткое, оно на 2000 км ближе, чем украинский транзит и в случае экстренной необходимости это еще одна возможность получить газ в Европе», — заявил Пикин.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG накануне сообщил, что в Балтийском море осуществлена сварка последней трубы второй нитки «Северного потока — 2».