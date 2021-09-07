Вероятность диверсии на «СП-2» оценил директор Фонда энергетического развития

Санкт-Петербург, 7 сентября. Украинская разведка, по данным ФСБ, организовала взрыв газопровода в Крыму. Вероятность аналогичного сценария для «СП-2» оценил эксперт по энергетике Сергей Пикин.

Неизвестные 23 августа повредили в горной части Республики Крым газопровод, который используется для снабжения села Перевальное и войсковой части. Его работу восстановили на следующий день. Суд уже арестовал четверых подозреваемых по этому делу.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» и Федеральным агентством новостей, ответил на вопросы. В частности, у эксперта поинтересовались, возможна ли после инцидента в Крыму диверсия с российскими трубопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Вредят не "Газпрому" или России, а потребителям, то есть Евросоюзу. Поэтому это нужно рассматривать как террористический акт, и этот акт будет направлен против ЕС. Газопроводы защищены, но нет ничего невозможного, поэтому здесь нужно понимать, кто этим будет заниматься, и для чего это делать», — подчеркнул Пикин.

В студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» обсудили окончание строительства трубопровода «Северный поток — 2» и сроки его запуска. После завершения прокладки последней трубы второй нитки будут соединены секции, идущие от берега Германии и вод Дании. По плану запуск «СП-2» стартует до конца текущего года.