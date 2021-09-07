Зима близко: скудные запасы газа в хранилищах ЕС дадут зеленый свет запуску «СП-2»

Компания Nord Stream 2 AG сообщила об укладке последней трубы второй нитки «Северного потока — 2». После завершения соединения секции газопровода, идущей от берегов Германии, с секцией из вод Дании вторая нитка «СП-2» будет готова к проведению пусконаладочных работ. До конца этого года планируется ввести газопровод в эксплуатацию.

Действительно ли европейцы начнут получать российский газ по новому трубопроводу уже в 2021 году? Ждать ли новых «сюрпризов» и ограничений в отношении «Северного потока — 2»? Как обойти европейские газовые директивы, запрещающие использовать трубопровод на 100%? Что будет с газотранспортной системой Украины после 2024 года?

На эти и другие вопросы, касающиеся запуска российского газопровода, ответил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

По словам Пикина, в планах у «Газпрома» не просто запустить газопровод в ближайшее время, но и успеть прокачать через него не менее 5 млрд кубометров газа до конца этого года. И есть все основания полагать, что это удастся сделать. Несмотря на то, что постройка «СП-2» затянулась из-за искусственно создаваемых Западом препятствий, с сертификацией и запуском газопровода проблем нет.

«В этой битве мы одержали победу», — точно подметил эксперт.

Теперь остается побороться за возможность стопроцентного использования трубопровода.

«У Евросоюза есть газовые директивы, которые запрещают использование газопровода на 100% тем компаниям, которые владеют сырьем. Чтобы использовать газопровод на 100%, «Газпрому» нужно получить исключение из газовой директивы, но пока что это не получилось сделать. Есть еще один вариант. В процессе движения газа по Европе поменять собственника. То есть пока собственник — «Газпром», газ приходит в Германию и дальше продается европейским потребителям, но как вариант — можно сменить собственника по дороге. Тем самым закроется проблема с газовой директивой», — объяснил Пикин.

facebook.com / @Sergey Pikin

Есть еще один выход — продажа на российской газовой бирже со сменой. Однако пока, по крайне мере этой зимой, по словам эксперта, «Газпром» не будет продавать газ на этой бирже, мотивируя к скорейшему завершению проекта «Северный поток — 2».

Как бы то ни было, российский газ будет поступать в Европу по новому трубопроводу в максимальном объеме. Ведь и сама Европа заинтересована в этом году иметь кратчайшие пути доставки топлива — европейские хранилища заполнены на минимальном уровне. Это означает, что европейские политики — особенно стран с небольшими хранилищами — имеют особую мотивацию не накладывать дополнительные ограничения на российский проект. А в чем-то «СП-2» может даже рассчитывать на послабления.

«По первому «Северному потоку» тоже были даны исключения на время. Правда, потом все равно ограничили одно из сухопутных ответвлений. Но европейцы понимают, что это направление — самое короткое. Оно на 2000 км ближе, чем украинский транзит. И в случае экстренной необходимости это еще одна возможность получить газ в Европе», — сказал эксперт.

Федеральное агентство новостей /

При этом Пикин отметил, что «Газпром» вряд ли полностью прекратит поставки газа через Украину после 2024 года — просто объемы будут уменьшены. Украинский транзит, по его мнению, останется в качестве резервного направления на время пиковых спросов. К тому же Украина де факто запитана от своего транзита. Если бы не было транзита российского газа, то юридически покупать реверсный газ от европейских трейдеров было бы для Киева невозможно.

«Сейчас газ проходит через территорию Украины, украинцы не заключают с Россией никакой договор купли-продажи и покупают газ на границей с Европой уже у других поставщиков. Они покупают тот же самый газпромовский газ, только дороже», — пояснил Пикин.

После 2024 года вопрос транзита газа будет зависеть от самой Украины. Ни для кого не секрет, что деньги от транзита газа пополняют бюджет страны. На обслуживание украинской газотранспортной системы (ГТС) остаются крохи, поэтому она в таком технологическом состоянии. С уменьшением объема транзита российского газа уменьшится и поступление средств. И как будут распределятся эти деньги — большой вопрос. Если большая часть средств по-прежнему будет вливаться в бюджет Украины, а не на содержание ГТС, то это приведет к полному развалу системы, предупредил Пикин.