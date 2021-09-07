Десантники России и Белоруссии проведут тактические учения в Ивановской области

Иваново, 7 сентября. Военнослужащие ВДВ России и Белоруссии проведут совместные тактические учения на базе Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Во время маневров десантники отработают специальные антитеррористические задачи. Также военные проведут тренировки по маскировке и ведению разведки на открытой местности. Всего в учениях задействовано более 400 военнослужащих.

«С 7 по 9 сентября проходит плановое совместное российско-белорусское тактическое учение разведывательных подразделений ВДВ и Сил специальных операций ВС Белоруссии», — отмечают в российском военном ведомстве.

В Минобороны РФ рассказали, что согласно плану во второй день учений будет проходить десантирование из самолетов Ан-2. Во время маневров военнослужащие проведут разведку незнакомой местности. Третий этап антитеррористических учений будет проходить в Ярославской области. Там военные отработают обнаружение объектов условного противника, а также проведут боевые стрельбы.

Ранее сообщалось, что в Крыму провели масштабные учения ВДВ. В маневрах приняли участие более тысячи парашютов, которые использовали опыт массового десантирования в Афганистане.