Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 сентября 16:29
16:29
Происшествия
Вьетнамский суд приговорил мужчину к пяти годам заключения за распространение COVID-19
16:25
Весь мир
Бразилии предсказали военный переворот после футбольного скандала с Аргентиной
16:22
Армия
КамАЗ начнет производство легкого коммерческого грузовика «Компас» в 2021 году
16:22
Армия
Учения военных инженеров ВС России по разминированию местности прошли под Хабаровском
16:20
Спорт
«Мерседес» подписал контракт с британским гонщиком Джорджем Расселом
16:19
Происшествия
Адвокат брошенной оппозицией Маргариты Юдиной покинул Россию раньше нее
16:18
Общество
Молодежь стала чаще попадать в группу риска по коронавирусу
16:18
Экономика
ЦБ РФ объявил о рекордном объеме международных резервов
16:17
Весь мир
Марокко намерено вернуть задержанных в Ливии граждан
16:15
Общество
Мурашко оценил запасы вакцин против коронавируса в регионах России
Все новости

Десантники России и Белоруссии проведут тактические учения в Ивановской области
Армия
Десантники России и Белоруссии проведут тактические учения в Ивановской области
Федеральное агентство новостей

Иваново, 7 сентября. Военнослужащие ВДВ России и Белоруссии проведут совместные тактические учения на базе Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Во время маневров десантники отработают специальные антитеррористические задачи. Также военные проведут тренировки по маскировке и ведению разведки на открытой местности. Всего в учениях задействовано более 400 военнослужащих.

«С 7 по 9 сентября проходит плановое совместное российско-белорусское тактическое учение разведывательных подразделений ВДВ и Сил специальных операций ВС Белоруссии», — отмечают в российском военном ведомстве.

В Минобороны РФ рассказали, что согласно плану во второй день учений будет проходить десантирование из самолетов Ан-2. Во время маневров военнослужащие проведут разведку незнакомой местности. Третий этап антитеррористических учений будет проходить в Ярославской области. Там военные отработают обнаружение объектов условного противника, а также проведут боевые стрельбы.

Ранее сообщалось, что в Крыму провели масштабные учения ВДВ. В маневрах приняли участие более тысячи парашютов, которые использовали опыт массового десантирования в Афганистане.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Десантники России и Белоруссии проведут тактические учения в Ивановской области
россия белоруссия вдв
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru