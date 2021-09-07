Голосовой синхронный переводчик «Яндекс» заработал в Сети

Москва, 7 сентября. В июне этого года «Яндекс» представил голосовой переводчик видео. Ранее компания анонсировала функцию, которая появится в «Яндекс.Браузере», а сегодня она уже беспрепятственно работает, пишет 4dpa.

Как сообщают разработчики нововведения, технология не имеет аналогов в мире. Она представляет собой закадровый машинный перевод, дополненный функциями синтеза речи «Яндекс.Переводчика». Функция умеет определять пол говорящего и подбирает ему соответствующий голос.

Технология машинного перевода видео в «Яндекс.Браузере» долгое время тестировалась в закрытом режиме, а сейчас наконец-то стала общедоступной. Теперь пользователи могут смотреть любой англоязычный видеоролик с полноценной русской озвучкой. Перевод накладывается на оригинальную речь, которая приглушается и не мешает воспринимать информацию.

«Перевод, который выполняет «Яндекс», получается закадровым и двухголосым. Мужские голоса переводятся мужским голосом, женские — женским. Если вы поймете, что женский голос вам знаком, знайте, что вам не показалось. Это — голос Алисы», — указано в блоге компании «Яндекс».

Новая уникальная функция работает как в «Яндекс.Браузере» на ПК, так и в приложении для смартфона «Яндекс». Ей можно воспользоваться как на мобильных устройствах с операционной системой iOS, так и с Android. Машинный переводчик с английского языка может быть доступен на YouTube, Vimeo, Twitter и иных платформах, но использовать его можно только для видео, которое находится в общем доступе.

Компания «Яндекс» в будущем планирует применять технологию и для других языков, а также расширить количество голосов.

Ранее сообщалось, как «Яндекс» запретил отображение сайта «Умного голосования» в поисковой выдаче.