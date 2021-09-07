Умерший свидетель по делу об авиакатастрофе MH17 на Украине был военным экспертом

Амстердам, 7 сентября. Свидетель по делу МН17 скончался несколько недель назад. Он был военным экспертом, который дал показания по ЗРК «Бук».

Ранее суд был проинформирован об ухудшающемся здоровье свидетеля, известного как G9O81. Однако защита не успела опросить его. Недавно появилась информация о кончине мужчины.

Малайзийский Boeing рейсом MH17 совершал перелет из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпел крушение в районе села Грабово Донецкой области Украины. Трагедия произошла 17 июля 2014 года в зоне вооруженного конфликта. На борту воздушного судна находились 298 человек, все они погибли.