Энергопереход стран Европы станет вызовом для экономики России

Санкт-Петербург, 7 сентября. Мнением на тему российского экспорта после энергоперехода, запланированного Европой, поделился директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Выбор европейских стран в пользу возобновляемых и экологичных источников энергии может стать серьезной угрозой для нынешней российской экономики, отметил эксперт в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот».

Ведущий поинтересовался, каким окажется будущее России, которая традиционно выполняла роль крупнейшего экспортера углеводородов. Это актуальный вопрос, учитывая желание ЕС как можно раньше отказаться от закупки нефти и газа.

«Это риск, это вызовы, на которые нужно сейчас реагировать. У нас по сути есть окно возможности, это еще лет 10», — отметил Пикин.

По словам специалиста, для России существуют два реальных способа изменить структуру своего экспорта: начать разрабатывать и поставлять другие ресурсы либо выстроить систему более глубокой переработки сырья. Он добавил, что в стране возводится большое количество химических заводов, которые позволят развивать промышленность и находить новые способы реализации для угля, нефти и газа.