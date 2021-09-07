Друзья Мелании Трамп рассказали, что ее не интересует возвращение в Белый дом

Вашингтон, 7 сентября. Бывшая первая леди США Мелания Трамп не заинтересована в возвращении в Белый дом, несмотря на слова ее супруга Дональда о возможности участия в президентской кампании в 2024 году.

Соответствующую информацию распространило издание Insider со ссылкой на ее друзей. После поражения бывшего главы государства на выборах в ноябре прошлого года Мелания оставалась вне поля зрения общественности и мало появлялась на публике.

По данным источников, как и в 2016 году, супруга Трампа не собирается присоединяться к кампании. Несколько друзей Мелании отметили, что она «не очень заинтересована в том, чтобы снова оказаться в Белом доме, снова стать первой леди». Так они сделали неожиданное заявление и исключили помощь со стороны Мелании, если Трамп решит баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.

Бывший американский лидер официально не заявлял о выдвижении кандидатуры на должность главы государства в 2024 году. Однако неоднократно сообщал об этой возможности, отмечая, что его соратники будут «очень довольны» соответствующим решением.

Ранее племянница экс-главы Белого дома Мэри Трамп рассказала, что Дональд во время своего президентства придавал большее значение мнению президента России Владимира Путина, чем позиции европейских лидеров. По ее словам, республиканец также ценил точку зрения лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает Национальная служба новостей.

Бывший президент США ведет переговорный процесс о продаже своего отеля в Вашингтоне, об этом стало известно ранее. Уточняется, что права на недвижимость продаются компании-застройщику, которая также коммуницирует с гостиничными брендами.