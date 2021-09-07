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Обвиненный в разглашении данных следствия адвокат Иван Павлов покинул Россию
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Происшествия
Обвиненный в разглашении данных следствия адвокат Иван Павлов покинул Россию
wikipedia.org  /  TaisiaSuvorova / CC BY-SA 4.0

Москва, 7 сентября. Адвокат ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в РФ) Иван Павлов покинул Россию.

Юрист, обвиняемый в разглашении данных предварительного следствия, сообщил, что уехал в Грузию. Ранее суд избрал Ивану Павлову меру пресечения в виде ограничения определенных действий.

Всего более 40 бывших руководящих сотрудников ФБК оказались в этой закавказской стране. Там заметили Марию Певчих, Владимира Милова и Леонида Волкова. Туда же пытался уехать сторонник Михаила Ходорковского Алексей Пивоваров перед арестом. Это объясняется простотой оформления документов, необходимых для пребывания россиян в Грузии, а также антироссийской политикой грузинских властей.

Ранее стало известно, что правозащитная организация «Команда 29» собирает поручительства за адвоката Ивана Павлова. Юрист представлял в суде интересы журналиста Ивана Сафронова.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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