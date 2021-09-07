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Эксперт по энергетике Пикин спрогнозировал будущее ГТС Украины

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 15:39
Экономика
Эксперт по энергетике Пикин спрогнозировал будущее ГТС Украины
wikipedia.org  /  skhakirov / CC BY-SA 2.0

Санкт-Петербург, 7 сентября. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», оценил будущее газотранспортной системы Украины.

Ведущий спросил эксперта, что ждет украинскую ГТС после 2024 года. Речь идет о вариантах в случае отказа российского энергетического холдинга «Газпром» от транзита или сохранения минимальных объемов прокачки топлива.

«Транзит газа — это не система поддержки газотранспортной системы, а поддержка бюджета Украины. Поэтому с уменьшением объема транзита уменьшатся объемы поступаемых средств», — отметил участник прямого эфира.

Он добавил, что «Газпром» не откажется от прокачки топлива полностью. По словам Пикина, это связано с тем, что украинский транзит является резервным направлением на время ремонтов или пикового спроса на рынке.

ФАН ранее сообщал, что для Украины начался «транзитный ад». Речь идет о недавнем подписании нового газового контракта между Россией и Венгрией.

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