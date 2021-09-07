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Российские банки сокращают расходы и закрывают офисы
Экономика
Российские банки сокращают расходы и закрывают офисы
pixabay.com

Москва, 7 сентября. Кредитные организации в Российской Федерации все чаще останавливают работу своих отделений.

Банк России отметил повышение темпов закрытия банковских офисов. Чаще других сокращают представительства организаций и операционные отделения в Москве, Московской области и Петербурге. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные регулятора.

По состоянию на начало августа, число подразделений банков на территории России составило 28 тысяч. Это на 5% меньше, чем в аналогичный период годом ранее. Специалисты связывают такую тенденцию с модернизацией и развитием цифровых каналов доступа к банковским услугам. Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин добавил, что чаще всего речь идет о сокращении расходов и снижении регулятивной нагрузки.

Центральный банк России ранее зафиксировал сокращение выдачи кредитов. Что за этим стоит, объяснил директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Две главных ошибок при оформлении ипотеки назвал независимый аналитик рынка недвижимости Дмитрий Маслов. Обе связаны с первоначальным взносом, цитирует его INFOX.

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