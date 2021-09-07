Российские банки сокращают расходы и закрывают офисы

Москва, 7 сентября. Кредитные организации в Российской Федерации все чаще останавливают работу своих отделений.

Банк России отметил повышение темпов закрытия банковских офисов. Чаще других сокращают представительства организаций и операционные отделения в Москве, Московской области и Петербурге. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные регулятора.

По состоянию на начало августа, число подразделений банков на территории России составило 28 тысяч. Это на 5% меньше, чем в аналогичный период годом ранее. Специалисты связывают такую тенденцию с модернизацией и развитием цифровых каналов доступа к банковским услугам. Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин добавил, что чаще всего речь идет о сокращении расходов и снижении регулятивной нагрузки.

Центральный банк России ранее зафиксировал сокращение выдачи кредитов. Что за этим стоит, объяснил директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

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