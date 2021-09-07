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Миротворцы ВС РФ обеспечили паломникам безопасное посещение монастыря в Карабахе
Армия
Миротворцы ВС РФ обеспечили паломникам безопасное посещение монастыря в Карабахе
Новостное агентство Харьков

Степанакерт, 7 сентября. Российские миротворцы сопроводили более 60 паломников, посетивших в Нагорном Карабахе средневековый монастырь Амарас.

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что российские военнослужащие продолжают обеспечивать безопасность людей в регионе. По словам дьякона монастыря Вилена Григоряна, благодаря миротворцам службы в храме в настоящее время проходят спокойно, передает телеканал «Звезда».

«Видя российские флаги, мы чувствуем себя свободно, чувствуем дружбу и самое главное — безопасность», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что военнослужащие российского миротворческого контингента провели курс «молодого бойца» в горах для детей со всех районов Нагорного Карабаха. Также бойцы ВС России в добровольном порядке сдали примерно 40 литров крови для людей, которые лечатся в больницах региона, передает RT.

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