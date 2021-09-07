Зеленский назвал эвакуацию из Афганистана большим достижением украинской разведки

Киев, 7 сентября. Завершение операции по эвакуации людей из Афганистана стало большим достижением для военной разведки Украины, сказал президент страны Владимир Зеленский.

Так глава государства поздравил разведывательное сообщество с профессиональным праздником. В своем Twitter-аккаунте Зеленский высоко оценил работу военной разведки. По его словам, эти достижения впечатлили весь мир.

«Военные разведчики сегодня играют ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины. Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир», — заявил президент.

В августе Афганистан перешел под контроль боевиков движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). На этом фоне Киев организовал эвакуацию гражданских из Кабула. В общей сложности на украинских самолетах из республики вывезли свыше 650 афганцев. При этом украинские власти готовы предоставить убежище 5000 гражданам Афганистана.

Позднее, как сообщает RT, официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заверил, что операция продолжится даже после полного вывода американского военного контингента из страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.