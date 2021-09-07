Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 сентября 15:00
15:00
Спорт
Эфир: Как в Петербурге будет проходить Фестиваль единоборств, рассказывает Антон Соловьев
14:58
Происшествия
Обвиненный в разглашении данных следствия адвокат Иван Павлов покинул Россию
14:57
Экономика
Эксперт по энергетике Пикин спрогнозировал будущее ГТС Украины
14:56
Общество
Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди перечислил самые эгоистичные знаки зодиака
14:56
Общество
Колония получила штраф за срыв сроков строительства детского сада
14:51
Общество
В Пермском крае женщина спасла четырех детей на пожаре в пятиэтажке
14:49
Экономика
Российские банки сокращают расходы и закрывают офисы
14:49
Общество
Депутат Вострецов указал на признак грядущего краха Евросоюза
14:49
Происшествия
Работодатель скрыл факт травмирования глаза комбайнером в Калининграде
14:46
Общество
Жители Мордовии вступают в ряды доноров костного мозга
Все новости

Зеленский назвал эвакуацию из Афганистана большим достижением украинской разведки
Армия
Зеленский назвал эвакуацию из Афганистана большим достижением украинской разведки
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 7 сентября. Завершение операции по эвакуации людей из Афганистана стало большим достижением для военной разведки Украины, сказал президент страны Владимир Зеленский.

Так глава государства поздравил разведывательное сообщество с профессиональным праздником. В своем Twitter-аккаунте Зеленский высоко оценил работу военной разведки. По его словам, эти достижения впечатлили весь мир.

«Военные разведчики сегодня играют ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины. Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир», — заявил президент.

В августе Афганистан перешел под контроль боевиков движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). На этом фоне Киев организовал эвакуацию гражданских из Кабула. В общей сложности на украинских самолетах из республики вывезли свыше 650 афганцев. При этом украинские власти готовы предоставить убежище 5000 гражданам Афганистана.

Позднее, как сообщает RT, официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заверил, что операция продолжится даже после полного вывода американского военного контингента из страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Зеленский назвал эвакуацию из Афганистана большим достижением украинской разведки
украина афганистан зеленский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru