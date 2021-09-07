Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 сентября 15:00
14:58
Происшествия
Обвиненный в разглашении данных следствия адвокат Иван Павлов покинул Россию
14:57
Экономика
Эксперт по энергетике Пикин спрогнозировал будущее ГТС Украины
14:56
Общество
Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди перечислил самые эгоистичные знаки зодиака
14:56
Общество
Колония получила штраф за срыв сроков строительства детского сада
14:51
Общество
В Пермском крае женщина спасла четырех детей на пожаре в пятиэтажке
14:49
Экономика
Российские банки сокращают расходы и закрывают офисы
14:49
Общество
Депутат Вострецов указал на признак грядущего краха Евросоюза
14:49
Происшествия
Работодатель скрыл факт травмирования глаза комбайнером в Калининграде
14:46
Общество
Жители Мордовии вступают в ряды доноров костного мозга
14:42
Армия
Миротворцы ВС РФ обеспечили паломникам безопасное посещение монастыря в Карабахе
Все новости

Винер-Усманова отреагировала на решение Израиля не участвовать в ЧМ по гимнастике
Спорт
Винер-Усманова отреагировала на решение Израиля не участвовать в ЧМ по гимнастике
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 7 сентября. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала решение Израиля отказаться от участия в предстоящем чемпионате мира.

Чемпионат мира по художественной гимнастике будет проходить в Японии с 27 по 31 октября. Сборная Израиля заранее отказалась от участия в первенстве. Тренер команды Элла Самофалова в интервью местным СМИ отметил, что решение никак не связано со скандалом, который происходил на Олимпиаде в Токио.

Главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова не удивлена решением израильской команды. Она отметила, что именно этого от них и ожидала.

«Сборная команда Израиля решила не принимать участия, что и требовалось доказать. Как я отнеслась к их отказу? Никак, я это и предполагала», — отметила тренер в комментарии РИА Новости.

Ранее Винер-Усманова рассказала, как чувствует себя после решение учениц об уходе из большого спорта. Тренер призналась, что ждет возвращения гимнастки Алины Кабаевой в качестве тренера или наставника.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Винер-Усманова отреагировала на решение Израиля не участвовать в ЧМ по гимнастике
израиль винер-усманова художественная гимнастика
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru