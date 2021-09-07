Винер-Усманова отреагировала на решение Израиля не участвовать в ЧМ по гимнастике

Москва, 7 сентября. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала решение Израиля отказаться от участия в предстоящем чемпионате мира.

Чемпионат мира по художественной гимнастике будет проходить в Японии с 27 по 31 октября. Сборная Израиля заранее отказалась от участия в первенстве. Тренер команды Элла Самофалова в интервью местным СМИ отметил, что решение никак не связано со скандалом, который происходил на Олимпиаде в Токио.

Главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова не удивлена решением израильской команды. Она отметила, что именно этого от них и ожидала.

«Сборная команда Израиля решила не принимать участия, что и требовалось доказать. Как я отнеслась к их отказу? Никак, я это и предполагала», — отметила тренер в комментарии РИА Новости.

Ранее Винер-Усманова рассказала, как чувствует себя после решение учениц об уходе из большого спорта. Тренер призналась, что ждет возвращения гимнастки Алины Кабаевой в качестве тренера или наставника.