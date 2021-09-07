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СК возбудил дело о халатности после убийства девочек в Кузбассе

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 14:45
Происшествия
СК возбудил дело о халатности после убийства девочек в Кузбассе
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Кемерово, 7 сентября. Следственный комитет РФ начал расследование уголовного дела о халатности после убийства двух детей в городе Киселевск Кемеровской области.

Дело возбудили из-за экс-заключенного, который подозревается в преступлении в отношении несовершеннолетних. По данным СК, мужчину в 2009 году приговорили к 10 годам тюрьмы за изнасилование. Он освободился в апреле 2019 года и был поставлен на административный надзор. Однако бывший осужденный переехал в другое место, но на учет его не поставили.

Пропавших 10-летних школьниц нашли мертвыми в лесу. Подозреваемый в убийстве девочек задержан. Перед освобождением из колонии похититель школьниц получил негативную характеристику. За время заключения он шесть раз нарушал правила установленного порядка и не получил ни одного поощрения, сообщал ФАН.

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