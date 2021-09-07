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Межевич назвал некорректным допущенное Порошенко сравнение Зеленского с Лукашенко
Политика
Межевич назвал некорректным допущенное Порошенко сравнение Зеленского с Лукашенко
Федеральное агентство новостей  / 

Республика Беларусь и Украина — слишком разные страны, чтобы политика их лидеров была похожа. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Экс-президент Украины Петр Порошенко попросил своего преемника на этом посту, Владимира Зеленского, не выражать солидарность с получившими 10 и 11 лет лишения свободы белорусскими оппозиционерами Марией Колесниковой и Максимом Знаком. По логике бывшего украинского лидера, текущий глава государства не имеет на это никакого морального права, поскольку занимается активным преследованием оппозиции и лишил правоохранительные органы самостоятельности, то есть «движется протоптанной дорогой господина Лукашенко».

«Будет жаль, если он так же и закончит», — резюмировал Порошенко.

Межевич заметил, что подобные сравнения являются некорректными.

«Тут необходимо смотреть на контекст: на Украине ведется преследование лидеров реальной политической оппозиции, вроде Виктора Медведчука, главы партии ОПЗЖ, — сказал политолог. — Кроме того, по распоряжению украинских властей закрываются независимые медиа, отказывающиеся транслировать навязываемые официальным Киевом пропагандистские штампы. В этих условиях я с удивлением замечаю, что Порошенко на фоне своего преемника выглядит едва ли не демократическим либеральным политиком! Он, по крайней мере, не занимался столь очевидным беспределом».

Что же касается Белоруссии, то там, по словам эксперта, сложилась совершенно иная ситуация.

Межевич назвал некорректным допущенное Порошенко сравнение Зеленского с Лукашенко
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

«Здесь мы видим со стороны властей закономерное желание сохранить государственный суверенитет Республики Беларусь, — подчеркнул собеседник ФАН. — Александр Лукашенко имеет дело, скорее, не с оппозиционерами, а с экстремистами, которые, как мы видим на примере Колесниковой и Знака, отвечают по всей строгости закона перед народом РБ».

Межевич также отметил различия в политическом становлении Лукашенко и Зеленского.

«Первый прошел большой путь: был председателем совхоза, избрался народным депутатом Верховного Совета Республики Беларусь и возглавлял там временную комиссию по борьбе с коррупцией, — напомнил политолог. — И уже после этого, набравшись политического опыта, он стал президентом Белоруссии — и сохраняет за собой этот пост уже 27 лет! А что Зеленский? Бывший актер и комик, за которого проголосовали, скорее, как за шоумена, а не за политика. Сильно сомневаюсь, что он побьет рекорд своего белорусского коллеги по пребыванию у власти. Боюсь, что и украинская власть в том виде, в котором она сейчас существует, столько не проживет».

Ранее политолог Прокопчук заявил, что портрет Лукашенко станет символом духовного возрождения Белоруссии.

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белоруссия украина лукашенко зеленский межевич
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