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Волочкова ответила на скандал с соседями пикантными фотографиями
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на скандал с соседями пикантными фотографиями
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Москва, 7 сентября. Балерина Анастасия Волочкова предстала перед подписчиками обнаженной в новой серии фото. Смелый поступок звезды стал ответом на конфликт с соседями из-за «туалетного» скандала.

Звезда российского балета Анастасия Волочкова продолжает притягивать к себе внимание после скандала с соседями из-за фото, на котором артистка запечатлена справляющей нужду на газоне своего дачного участка. Вскоре на танцовщицу обрушилось внимание прессы и телеканалов. Тогда артистка попыталась запустить «туалетный» флешмоб, а затем и вовсе опубликовала серию пикантных кадров. Волочкова объяснила в Instagram, что таким образом она надеется ответить соседям и всем, кто интересуется ее жизнью.

«Вместо того, чтобы исподтишка снимать мою жизнь на участке моего же дома и как свора лающих шавок толпиться под моим балконом с осуждением меня. Вместо того, чтобы жить своей жизнью, а не моей, можно было спокойно попросить меня лично поделиться моими фото», — заявила балерина.

Эпатажные выходки Волочковой заставили продюсера Иосифа Пригожина задуматься о том, что балерина смогла бы выступить на конкурсе «Евровидение» вместе с телеведущей Ольгой Бузовой. Художник Никас Сафронов объяснил, почему артистка имеет шансы покорить европейскую сцену.

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волочкова звезды балерина
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