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Военнослужащие США в очередной раз похитили мирных жителей на севере Сирии
Весь мир
Военнослужащие США в очередной раз похитили мирных жителей на севере Сирии
wikipedia.org  /  U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

Дамаск, 7 сентября. Подразделения ВС США произвели высадку десанта с применением вертолетов в окрестностях населенного пункта Ан-Нафаэль в южной части провинции Эль-Камышлы и похитили несколько мирных жителей, сообщает информационное агентство SANA.

Операция проводилась при поддержке одной из группировок из состава проамериканских «Сирийских демократических сил» (СДС) и длилась несколько часов. Причины налета остаются неизвестными.

О подобных случаях сирийские СМИ упоминали уже неоднократно. Последний раз аналогичная ситуация произошла неделей ранее в населенном пункте Аль-Багуз провинции Дейр эз-Зор. Поселок был оцеплен курдскими боевиками, пока американцы проводили обыски в жилых кварталах, а затем увезли несколько местных жителей в неизвестном направлении. Подобные случаи в августе произошли в районе Джадит Акидат и окрестностях Эль-Мухаймиды той же провинции, причем в последнем солдаты подорвали дом одного из похищенных жителей.

Американский контингент, незаконно находящийся на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с терроризмом, на деле поддерживает местных курдских боевиков. Фактически основной целью пребывания США в этом районе является добыча нефти, которую при помощи экстремистов вывозят на территорию Ирака для последующей продажи.

При этом поддерживаемые Вашингтоном курдские формирования регулярно предпринимают противоправные действия в отношении мирного населения. В частности, на подконтрольных боевикам территориях неоднократно проходили демонстрации местных жителей, которые протестовали против принудительной вербовки людей в ряды СДС. Также из-за противостояния проамериканских и протурецких экстремистов была нарушена работа водонапорной станции «Алук», что поставило под угрозу жизни около миллиона человек из провинции Эль-Камышлы.

Правительство Сирийской Арабской Республики неоднократно предпринимало попытки обратить внимание мировой общественности на беспредел, чинимый американцами и силами СДС в захваченных ими районах. Однако до сих пор международные организации, которые также не предоставляли Штатам санкции на пребывание на этих землях, не отреагировали на призывы Дамаска должным образом.

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сша сирия
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