Военнослужащие США в очередной раз похитили мирных жителей на севере Сирии

Дамаск, 7 сентября. Подразделения ВС США произвели высадку десанта с применением вертолетов в окрестностях населенного пункта Ан-Нафаэль в южной части провинции Эль-Камышлы и похитили несколько мирных жителей, сообщает информационное агентство SANA.
Операция проводилась при поддержке одной из группировок из состава проамериканских «Сирийских демократических сил» (СДС) и длилась несколько часов. Причины налета остаются неизвестными.
О подобных случаях сирийские СМИ упоминали уже неоднократно. Последний раз аналогичная ситуация произошла неделей ранее в населенном пункте Аль-Багуз провинции Дейр эз-Зор. Поселок был оцеплен курдскими боевиками, пока американцы проводили обыски в жилых кварталах, а затем увезли несколько местных жителей в неизвестном направлении. Подобные случаи в августе произошли в районе Джадит Акидат и окрестностях Эль-Мухаймиды той же провинции, причем в последнем солдаты подорвали дом одного из похищенных жителей.
الاحتلال الأمريكي ينفذ إنزالاً جوياً ويختطف عدداً من المدنيين بريف القامشلي#الحسكة - #سانا https://t.co/6PCyxypNY5 pic.twitter.com/4HnaM0TBNq— سانا عاجل (@SanaAjel) September 7, 2021
Американский контингент, незаконно находящийся на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с терроризмом, на деле поддерживает местных курдских боевиков. Фактически основной целью пребывания США в этом районе является добыча нефти, которую при помощи экстремистов вывозят на территорию Ирака для последующей продажи.
При этом поддерживаемые Вашингтоном курдские формирования регулярно предпринимают противоправные действия в отношении мирного населения. В частности, на подконтрольных боевикам территориях неоднократно проходили демонстрации местных жителей, которые протестовали против принудительной вербовки людей в ряды СДС. Также из-за противостояния проамериканских и протурецких экстремистов была нарушена работа водонапорной станции «Алук», что поставило под угрозу жизни около миллиона человек из провинции Эль-Камышлы.
US convoy of 40 trucks and armoured vehicles illegally enters Syria to reinforce their presence in the North East and continue stealing our oil.— Richard Medhurst ???????????????? (@richimedhurst) January 22, 2021
So tell me how's that pushing Biden left going? You planning on paying of this back? "Lesser of two evils" lol. You must be proud. pic.twitter.com/NoG0RZTQPS
Правительство Сирийской Арабской Республики неоднократно предпринимало попытки обратить внимание мировой общественности на беспредел, чинимый американцами и силами СДС в захваченных ими районах. Однако до сих пор международные организации, которые также не предоставляли Штатам санкции на пребывание на этих землях, не отреагировали на призывы Дамаска должным образом.