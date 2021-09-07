Военнослужащие США в очередной раз похитили мирных жителей на севере Сирии

Дамаск, 7 сентября. Подразделения ВС США произвели высадку десанта с применением вертолетов в окрестностях населенного пункта Ан-Нафаэль в южной части провинции Эль-Камышлы и похитили несколько мирных жителей, сообщает информационное агентство SANA.

Операция проводилась при поддержке одной из группировок из состава проамериканских «Сирийских демократических сил» (СДС) и длилась несколько часов. Причины налета остаются неизвестными.

О подобных случаях сирийские СМИ упоминали уже неоднократно. Последний раз аналогичная ситуация произошла неделей ранее в населенном пункте Аль-Багуз провинции Дейр эз-Зор. Поселок был оцеплен курдскими боевиками, пока американцы проводили обыски в жилых кварталах, а затем увезли несколько местных жителей в неизвестном направлении. Подобные случаи в августе произошли в районе Джадит Акидат и окрестностях Эль-Мухаймиды той же провинции, причем в последнем солдаты подорвали дом одного из похищенных жителей.

Американский контингент, незаконно находящийся на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с терроризмом, на деле поддерживает местных курдских боевиков. Фактически основной целью пребывания США в этом районе является добыча нефти, которую при помощи экстремистов вывозят на территорию Ирака для последующей продажи.

При этом поддерживаемые Вашингтоном курдские формирования регулярно предпринимают противоправные действия в отношении мирного населения. В частности, на подконтрольных боевикам территориях неоднократно проходили демонстрации местных жителей, которые протестовали против принудительной вербовки людей в ряды СДС. Также из-за противостояния проамериканских и протурецких экстремистов была нарушена работа водонапорной станции «Алук», что поставило под угрозу жизни около миллиона человек из провинции Эль-Камышлы.

US convoy of 40 trucks and armoured vehicles illegally enters Syria to reinforce their presence in the North East and continue stealing our oil.



So tell me how's that pushing Biden left going? You planning on paying of this back? "Lesser of two evils" lol. You must be proud. pic.twitter.com/NoG0RZTQPS — Richard Medhurst ???????????????? (@richimedhurst) January 22, 2021

Правительство Сирийской Арабской Республики неоднократно предпринимало попытки обратить внимание мировой общественности на беспредел, чинимый американцами и силами СДС в захваченных ими районах. Однако до сих пор международные организации, которые также не предоставляли Штатам санкции на пребывание на этих землях, не отреагировали на призывы Дамаска должным образом.