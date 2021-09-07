Колония получила штраф за срыв сроков строительства детского сада

Волгоград, 7 сентября. Прокуратура Красноармейского района Волгограда обнаружила нарушения закона при расходовании средств национального проекта «Демография». Установлено, что ФКУ ИК-26 УФСИН России по Волгоградской области нарушило муниципальный контракт. Исправительная колония не выполнила в установленный срок строительство детского сада в городе Волжском.

В отношении руководства колонии возбуждено административное дело. Мировой судья признал ответчика виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 16,7 млн рублей, рассказала «Волгоградской правде» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

Ранее ФАН рассказывал о бывшей заведующей детским садом из Воронежа. Ее будут судить за хищение в размере 1,6 млн рублей.