Ида Галич рассказала правду о разводе с Аланом Басиевым

Москва, 7 сентября. Знаменитый блогер Ида Галич, не раскрывавшая тайны о разводе с Аланом Басиевым, решилась на откровение. Она рассказала, что инициатором разрыва был экс-супруг.

Бывшие супруги старались не комментировать распад семьи. Они умолчали о причинах расставания. Галич хотела, чтобы сын Леон в будущем смотрел на Басиева как на отца, а не на бывшего мужа матери.

Блогер спустя время все же отказалась от замалчивания и раскрыла подробности развода. По ее словам, инициатором разрыва стал Басиев. Но мужчина не ставил звезду интернета перед фактом, а пытался решить проблему в семье.

«Мы оба это поняли, но инициатором развода был Алан. Не так, что он сказал, мол, я хочу с тобой развестись, а либо вот так, либо мы разводимся. Я сказала, что «вот так» не могу сделать. Конечно, я до сих пор переживаю. У меня ребенок. Мне хотелось, чтобы он рос в полной семье», — рассказала правду о разводе 31-летняя Галич в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Некоторые фанаты предположили, что причиной развода Галич и Басиева стал финансовый вопрос. Знаменитость зарабатывала больше экс-супруга. Но блогер опровергла эти слухи, назвав их бредом, пишет «Вечерняя Москва».

Ида Галич вышла замуж за Алана Басиева в 2018 году, в феврале 2020 года у пары родился сын. В начале года супруги официально развелись. После развода Галич вернула девичью фамилию.