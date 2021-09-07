«Зона Комика». Прибытие Зеленского в США и благотворный сон Байдена

Зеленский не сдавался и продолжал вести переговоры с президентом США во время его сна. Насколько была важна тема вступления Украины в НАТО и почему процесс откладывается?

Америка потерпела поражение в Афганистане, войска НАТО выведены. Но пока не ясно, в какой стране США возьмут реванш. Лучшей почвой пока остается Украина. По сравнению с Польшей и Афганистаном выделяемая помощь для братской страны ничтожно мала. Почему так происходит, и к чему приведет Американская помощь Украину?

Ведущий проекта Игорь Кимаковский ответил на насущные вопросы в программе «Зона». Обо всем подробнее — в новом выпуске программы «Зона».