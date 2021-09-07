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07 сентября 18:00
17:58
Политика
В Мьянме призвали граждан к общенациональному восстанию
17:52
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17:49
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МИД Армении осудил военные учения Азербайджана и Турции в Лачинском районе
17:45
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Америка расстреливает сама себя: о психозе масс-шутингов в США
17:45
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Читатели The Daily Telegraph назвали тратой денег нападки ВМС Британии в адрес России
17:40
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Мохаммад Хасан Ахунд стал главой Правительства Афганистана
17:40
Спорт
Турнир Japan Open пройдет без российских фигуристов
17:39
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Суд продлил арест экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич по делу о мошенничестве
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США совместно с Евросоюзом рассчитывают создать в Афганистане «управляемый хаос»
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«Зона Комика». Прибытие Зеленского в США и благотворный сон Байдена
Общество

Зеленский не сдавался и продолжал вести переговоры с президентом США во время его сна. Насколько была важна тема вступления Украины в НАТО и почему процесс откладывается?

Америка потерпела поражение в Афганистане, войска НАТО выведены. Но пока не ясно, в какой стране США возьмут реванш. Лучшей почвой пока остается Украина. По сравнению с Польшей и Афганистаном выделяемая помощь для братской страны ничтожно мала. Почему так происходит, и к чему приведет Американская помощь Украину?

Ведущий проекта Игорь Кимаковский ответил на насущные вопросы в программе «Зона». Обо всем подробнее — в новом выпуске программы «Зона».

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