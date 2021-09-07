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Глюкоза призналась, что в юности попала в «Бутырку» из-за бойфренда
Шоу-бизнес
Глюкоза призналась, что в юности попала в «Бутырку» из-за бойфренда
instagram.com  /  @glukozamusic

Москва, 7 сентября. Певица Глюкоза поделилась воспоминаниями о трудностях, с которыми столкнулась в переходном возрасте. Так, однажды исполнительница связалась с плохой компанией и попала в изолятор.

Звезда российской сцены начала 2000-х годов Наталья Ионова (Глюкоза) вспомнила о своем взрослении в подкасте блогера Эльдара Джарахова. Так, артистка призналась, что ввязалась в неприятности, когда начала встречаться с продавцом наркотиков. Певица экспериментировала с запрещенными веществами, а однажды оказалась в изоляторе из-за своего избранника. Артистка вспомнила, что в тот период ей еще не было 18 лет.

«Жесткий путь наркотиков пришелся на мой пубертатный период — с 14 до 17 лет. У меня был парень, который работал барыгой, у него хранилось большое количество наркотиков. Его сдал друг, нас приняли, причем с видеокамерами, забрали в «Бутырку», а мне 15 лет. На камеру тогда еще записали меня, где я говорю: «Я такая-то употребляю наркотики»», — поделилась артистка.

Ионова отметила: она рада, что никто не увидел то видео. Кроме того, сотрудник оперативной службы сам довез ее домой после разговора с задержанным подростком.

Теперь Глюкоза активно поддерживает здоровый образ жизни и часто демонстрирует подтянутую фигуру. Однако недавно певица возмутила фолловеров фотографией в открытом купальнике.

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