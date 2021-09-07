Группа украинских моряков приехала в США учиться управлению катерами типа Island

Киев, 7 сентября. Украинские моряки прибыли в американский город Балтимор для обучения управлению и эксплуатации катеров береговой охраны типа Island.

В сообщении пресс-службы минобороны Украины говорится, что два катера этого типа будут доставлены из США на Украину в течение третьего квартала, еще один Island планируют привезти до конца 2021 года.

По имеющейся информации, украинские моряки будут проходить обучение под руководством американских специалистов непосредственно на патрульном катере, на котором заканчиваются ремонтно-восстановительные работы. Его готовят для передачи ВМС Украины.

Ранее в украинском оборонном ведомстве отмечали, что катера класса Island передадут ВМСУ уже с боевыми модулями и установленными на борту корабельными системами. Стоит отметить, что в США неоднократно говорили о проблемах в реализации военной реформы на Украине, где большая часть вооружений устарела, передает RT.