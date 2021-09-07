Тройной памятник Этушу, Яковлеву и Лановому появится в центре Москвы

Глава театра рассказал об этом во время сбора труппы после летних каникул. Монумент будет установлен в 100 метрах от театра, недалеко от Симоновской сцене на Арбате.

Скульптурная композиция создавалась в память о народных артистах СССР, которые работали в Театре имени Вахтангова, Василии Лановом, Владимире Этуше и Юрии Яковлеве. По словам Крока, памятник будет установлен в Москве еще до конца сезона.