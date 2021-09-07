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Тройной памятник Этушу, Яковлеву и Лановому появится в центре Москвы
Общество
Тройной памятник Этушу, Яковлеву и Лановому появится в центре Москвы
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 7 сентября. Директор государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок рассказал об установке одного памятника сразу трем великим артистам учреждения.

Глава театра рассказал об этом во время сбора труппы после летних каникул. Монумент будет установлен в 100 метрах от театра, недалеко от Симоновской сцене на Арбате.

Скульптурная композиция создавалась в память о народных артистах СССР, которые работали в Театре имени Вахтангова, Василии Лановом, Владимире Этуше и Юрии Яковлеве. По словам Крока, памятник будет установлен в Москве еще до конца сезона.

«Буквально в конце августа комиссия по монументальному искусству Мосгордумы согласовала и утвердила нам очень важную для нас вещь — это увековечивание памяти наших великих артистов», — отметил Кирилл Крок театра на сборе труппы.

Ранее в преддверии самого разгара театрального сезона, корреспонденты ФАН узнали, сколько зарабатывает один из самых известный российских театралов Константин Богомолов. Только за две постановки в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова он заработал порядка 9 миллионов рублей.

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Все новости / Общество / Тройной памятник Этушу, Яковлеву и Лановому появится в центре Москвы
театр имени вахтангова
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