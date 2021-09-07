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СК показал видео задержания подозреваемого в убийстве школьниц в Кузбассе
Происшествия
СК показал видео задержания подозреваемого в убийстве школьниц в Кузбассе
vk.com  /  СУ СК по Новгородской области

Киселевск, 7 сентября. Следственный комитет России опубликовал видеозапись задержания подозреваемого в убийстве двух школьниц из города Киселевска Кемеровской области.

Две 10-летние девочки бесследно исчезли утром в понедельник, 6 сентября, не вернувшись из школы. Родители девочек вечером того же дня обратились в полицию с заявлением о пропаже детей. Для их поисков был поднят личный состав органов внутренних дел Киселевска, к ним также присоединились волонтеры.

По словам очевидцев, последний раз детей видели сначала на остановке общественного транспорта, а после в магазине. Их сопровождал подозрительный мужчина. В итоге компания ушла в сторону гаражного кооператива.

По подозрению был задержан ранее судимый за сексуальное насилие над детьми 41-летний житель города Мыски. Мужчина сознался в содеянном. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование дела на личный контроль.

Ранее в Сети появилась характеристика похитителя школьниц в Кузбассе. За время пребывания в колонии он шесть раз нарушил порядок отбывания срока и не получил ни одного поощрения.

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