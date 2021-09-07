Звезда «Склифосовского» Вилейко попал в отдел полиции после дебоша в магазине

Москва, 7 сентября. Звезда популярного российского сериала «Склифосовский» Роман Вилейко попал в отделение полиции. Артист устроил небольшой дебош в одном из столичных магазинов.

Актер попал в полицию, где на него оформили протокол об административном нарушении, вечером 6 сентября. Согласно предварительной информации, Вилейко вошел в магазин, не надев средство индивидуальной защиты, на что обратили внимание сотрудники.

Некоторые работники магазина отметили, что от звезды «Глухаря» пахло алкоголем, хотя внешне он выглядел трезвым. В ответ на все просьбы сотрудников он продолжал шуметь, нарушая спокойствие всех в торговом зале. Именно из-за этого хулиганства охранники вызвали сотрудников правоохранительных органов. Спустя несколько часов Романа Вилейко отпустили из отделения полиции. Об этом сообщают источники РЕН ТВ.

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