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Звезда «Склифосовского» Вилейко попал в отдел полиции после дебоша в магазине

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 14:18
Общество
Звезда «Склифосовского» Вилейко попал в отдел полиции после дебоша в магазине
Кадры из сериала «Глухарь-2»

Москва, 7 сентября. Звезда популярного российского сериала «Склифосовский» Роман Вилейко попал в отделение полиции. Артист устроил небольшой дебош в одном из столичных магазинов.

Актер попал в полицию, где на него оформили протокол об административном нарушении, вечером 6 сентября. Согласно предварительной информации, Вилейко вошел в магазин, не надев средство индивидуальной защиты, на что обратили внимание сотрудники.

Некоторые работники магазина отметили, что от звезды «Глухаря» пахло алкоголем, хотя внешне он выглядел трезвым. В ответ на все просьбы сотрудников он продолжал шуметь, нарушая спокойствие всех в торговом зале. Именно из-за этого хулиганства охранники вызвали сотрудников правоохранительных органов. Спустя несколько часов Романа Вилейко отпустили из отделения полиции. Об этом сообщают источники РЕН ТВ.

Ранее стали известны новые подробности заключения известного российского актера Михаила Ефремова. Осужденный за смертельное ДТП артист перенес в тюрьме отек Квинке из-за сезонной аллергии. Об этом сообщил адвокат артиста Петр Хархорин.

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склифосовский глухарь вилейко
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