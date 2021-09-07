Исполнитель роли Суэйфана раскрыл подробности съемок фильма «Шугалей-3. Возвращение»

Москва, 7 сентября. Актер театра и кино Олег Абалян, исполнивший роль переводчика Самера Суэйфана в фильме «Шугалей-3. Возвращение», поделился впечатлениями от съемок.

Когда проходили съемки первой и второй частей, Самер Суэйфан еще находился в заточении в Ливии вместе с социологом Максимом Шугалеем. В тот момент, по словам Абаляна, сформировался некий персонаж, которого он сыграл.

«Близких и друзей Суэйфана было очень трудно найти здесь, поэтому в некоторых моментах приходилось включать свое воображение. Когда же мы с Самером встретились, то поговорили об образе, который у меня получился. Выяснилось, что где-то было точное попадание, где-то ситуации, которые были в кино, немного отличались от жизненных», — отметил актер в беседе с изданием NewInform.

По его словам, Суэйфан — своеобразный, но очень интересный человек с особой манерой речи. Также Абалян рассказал, что стало самым сложным во время съемок.

«Самое сложное, с чем пришлось столкнуться, это языковой барьер. У нас были актеры и переводчики из разных стран, у всех свой язык, диалекты», — признался исполнитель роли Суэйфана.

Актер уверен, что такие кинокартины очень важны. На фоне реальных событий общими силами был создан фильм, который посодействовал в освобождении простых людей.

«Искусство частично помогло в возвращении на Родину обычных людей, которые незаслуженно попали в плен. Я даже не знаю, был ли подобный опыт где-то еще в мире», — резюмировал Абалян.

Сценарист фильма «Шугалей-3» Владимир Измайлов рассказал о сложностях на съемочной площадке. По его словам, перед создателями киноленты стояла непростая задача. Поиск баланса между биографичностью и художественностью, по мнению автора сценария, стал самым трудным моментом.

Показы фильма «Шугалей-3. Возвращение» начнутся в кинотеатрах Санкт-Петербурга и в онлайн-кинотеатрах с 9 сентября. Узнать дополнительную информацию можно на официальном сайте киноленты.