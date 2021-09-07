Скандальное заявление Арестовича должно отвлечь украинцев от пустых холодильников

Скандальные глупости, которые произносит советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович — неслучайны. О природе возмутительных заявлений украинского чиновника Федеральному агентству новостей высказали свое мнение украинский политик Николай Азаров и эксперт по Украине Владимир Корнилов, комментируя слова Алексея Арестовича о том, что Украина примет 5000 афганских беженцев, которые «зачастую гораздо более образованы, чем среднестатистический украинец, знают языки и интегрированы в западное сообщество».

wikipedia.org / Toms Norde, Valsts kanceleja

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил ФАН, что как-то пытаться трактовать слова Арестовича — занятие несерьезное.

«Кто такой советник главы Офиса Зеленского? Это не тот уровень, на который следует реагировать. Комментировать заявления всяких мелких проходимцев — несолидно. Мало ли что этот дурак там сказал?» — отрезал экс-премьер Украины.

Азаров добавил, что благодаря выступлению Алексея Арестовича все в очередной раз смогли увидеть «позор и убожество настоящего официального киевского режима».

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Эксперт по Украине, политолог Владимир Корнилов подчеркнул, что Арестович проводит политику, которая дискредитирует президента Украины и его команду.

«Из каких средств Киев возьмет деньги на содержание 5000 афганских беженцев? Сам Арестович ответил на этот вопрос: деньги возьмут из госбюджета Украины. Он сказал, что это — «бремя белого человека». Арестович генерирует фразы, не думая, есть ли между его словами связь. С одной стороны, едут «образованнейшие, высокоинтеллектуальные, владеющие иностранными языками» афганцы, которые несут знания «забитым и неумным украинцам, которые не знают даже украинской мовы». Так кто несет «бремя» и кто кого собрался учить?» — задал риторический вопрос политолог.

Корнилов сообщил, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков предложил Арестовичу после его выступления стать спикером «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в РФ). Собеседник ФАН пошутил, что если советник главы Офиса украинского президента воспользуется этим советом, то сумеет своими неразумными речами дискредитировать даже террористов еще больше.

«На вопрос, заслан ли в правительство Украины Арестович или [он] просто дурак, я отвечу: он — засланный дурак. Рассматривать его как частное лицо, несущее глупости, нельзя. Арестовича поставили на эту должность, чтобы он периодически выдавал подобные речи. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Арестовича официальным спикером украинской контактной группы в минских переговорах. Все, что он говорит, — официальные заявления единственного уполномоченного представителя Украины», — напомнил аналитик.

Владимир Корнилов пояснил, что все возмущенно начинают обсуждать сказанную Арестовичем ерунду и отвлекаются от того, что украинская власть делает молча. При этом Зеленский не опровергает того, что говорит Арестович, значит, президент Украины доволен этим информационным шумом.

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1 Организация запрещена на территории РФ.