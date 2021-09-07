Депутат Вострецов указал на признак грядущего краха Евросоюза

Если Европа продолжит придерживаться политики насаждения нетрадиционных ценностей, в конце концов она станет частью турецкого государства. Таким мнением в беседе с ФАН поделился депутат Госдумы и председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов.

Собеседник отреагировал на новость о том, что Брюссель не выделит финансовую помощь Польше и Венгрии на борьбу с коронавирусом. Причина принятия такого решения заключается в преобразованиях польской судебной системы и в венгерском законе о запрете ЛГБТ-пропаганды.

«Ситуацию можно назвать полным абсурдом. Для чего вообще люди объединяются — для борьбы с какими-то проблемами. Тема меньшинств не так серьезна, как проблема угрозы COVID-19. Если же в Европе сейчас на первое место ставят ЛГБТ-повестку, то остается только посочувствовать. Видимо, это стало неотъемлемой частью жизни общества там. Значит, ЕС просто прекратит свое существование», — сообщил депутат.

Сергей Вострецов предположил, к чему может привести подобная внутренняя политика Евросоюза.

«Европа перестанет быть Европой и станет частью турецкого государства. Там уже живут многие люди с Ближнего Востока. Приехавшие вряд ли будут разделять нетрадиционные ценности в ЕС. Европейским гражданам нужно задуматься, нужен ли им вообще Евросоюз, если он ведет в никуда», — пояснил собеседник ФАН.

ФБА «Экономика сегодня» / владимир тулин

В завершение он добавил, что причиной неприглядных перспектив ЕС становится не чье-то стороннее вмешательство, а действия Брюсселя.

«Думаю, очень многие в Венгрии начнут задумываться, нравится ли им навязывание Брюсселем ЛГБТ-ценностей. Им же остается только терпеть, но союзы не заключаются ради того, чтобы терпеть друг друга. Объединения основываются на добровольности. Такие новости из ЕС говорят о скором крахе союза государств», — подытожил народный избранник.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал протест поляков под русским флагом против США. По его словам, в настоящее время возникают предпосылки для сближения Варшавы и Москвы.