Коллекция из 174 ретро-автомобилей выставлена на аукцион в Лондоне

Обнаруженная коллекция автомобилей была собрана за 20 лет. Здесь представлены образцы от 1970-2000 годов. Среди автомобилей встречаются настоящие жемчужины такие как Mercedes 1957 года и Porsche 1973 года.

«Я бы сказал, что здесь невероятно эклектичная смесь автомобилей, от Morris Minors, Fiat 500 до Mercedes SL, G Wagons, BMW. Настоящая смесь автомобилей с 70-х до 2000-х. Коллекция была собрана просто из страсти, это настоящий проект любви. К сожалению, все должно уйти» — посетовал друг коллекционера Фредди Фисон.

Эксперты до сих пор не понимают, как огромная коллекция не была до сих пор рассекречена. Сохранившиеся сухие автомобили спрятаны под слоем многолетней пыли. Экземпляры в отличном состоянии — после транспортировки на склад авто не использовали.

«Это замечательная коллекция автомобилей, расположенная на севере Лондона. Это частная коллекция, которая собиралась более десяти лет. Владелец, очевидно, страстно увлечен автомобилями и немного скупом. Сюда машины приезжали и никуда не двигались. Тем не менее, это по сути безумный опыт. Огромный склад, полный 174 автомобилями, выставленных на продажу, и, к сожалению, муниципалитет Энфилда теперь хочет вернуть склад себе. Поэтому авто приходится ехать, вопреки воле владельца и его любви» — рассказал собеседник.

В ближайшее время автомобили выставят на интернет аукцион отдельными лотами. Страница, на которой представлена коллекция, уже стала популярной среди ценителей автомобилей и набрала десятки тысяч подписчиков.