Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 12:16
12:16
Политика
Польша требует судебной неприкосновенности и денег «во имя единства ЕС» против России
12:16
Происшествия
Жительница взорвавшегося дома в Ногинске жаловалась на запах газа в подъезде
12:14
Спорт
Владимир Путин назвал «незабываемыми» выступления олимпийцев и паралимпийцев в Токио
12:14
Общество
ФАН намерен остановить попытку вмешательства иностранных НПО в выборы в РФ
12:10
Общество
Хитрый лис украл камеру у туристов на Камчатке и стал звездой интернета
12:08
Весь мир
Алжир не продлил контракт на проходящий через Марокко газопровод в Европу
12:07
Происшествия
Гордость социалистической эпохи: жительница Ногинска рассказала о взорвавшейся многоэтажке
12:05
Экономика
Минфин оценил прибыль от введения нового цифрового налога в России
12:03
Общество
Умерла жена дирижера Большого театра Марка Эрмлера Дина
12:02
Происшествия
Сотрудники МЧС эвакуировали детей из школы в Кирове
Все новости

Коллекция из 174 ретро-автомобилей выставлена на аукцион в Лондоне
Общество

Обнаруженная коллекция автомобилей была собрана за 20 лет. Здесь представлены образцы от 1970-2000 годов. Среди автомобилей встречаются настоящие жемчужины такие как Mercedes 1957 года и Porsche 1973 года.

«Я бы сказал, что здесь невероятно эклектичная смесь автомобилей, от Morris Minors, Fiat 500 до Mercedes SL, G Wagons, BMW. Настоящая смесь автомобилей с 70-х до 2000-х. Коллекция была собрана просто из страсти, это настоящий проект любви. К сожалению, все должно уйти» посетовал друг коллекционера Фредди Фисон.

Эксперты до сих пор не понимают, как огромная коллекция не была до сих пор рассекречена. Сохранившиеся сухие автомобили спрятаны под слоем многолетней пыли. Экземпляры в отличном состоянии  после транспортировки на склад авто не использовали.

«Это замечательная коллекция автомобилей, расположенная на севере Лондона. Это частная коллекция, которая собиралась более десяти лет. Владелец, очевидно, страстно увлечен автомобилями и немного скупом. Сюда машины приезжали и никуда не двигались. Тем не менее, это по сути безумный опыт. Огромный склад, полный 174 автомобилями, выставленных на продажу, и, к сожалению, муниципалитет Энфилда теперь хочет вернуть склад себе. Поэтому авто приходится ехать, вопреки воле владельца и его любви» рассказал собеседник.

В ближайшее время автомобили выставят на интернет аукцион отдельными лотами. Страница, на которой представлена коллекция, уже стала популярной среди ценителей автомобилей и набрала десятки тысяч подписчиков.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Коллекция из 174 ретро-автомобилей выставлена на аукцион в Лондоне
автомобили аукцион ретроавтомобили
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru