Зеленский встретился с Байденом, а Донбасс посетил председатель парламента Украины

В Донбассе 24-я механизированная бригада «бурно» отметила годовщину своего создания, а западные пригороды Донецка посетил председатель Верховной рады, способный составить конкуренцию Зеленскому уже на будущих президентских выборах. Сам глава государства нанес визит в США, где подписал ряд соглашений, усиливающих американское влияние, и договорился о помощи в зачистке информационного пространства.

Оперативная обстановка в Донбассе

За прошедшую неделю количество нарушений в Донбассе увеличилось в 1,5 раза (1 210 обстрелов против 795).

Федеральное агентство новостей /

На северном фронте продолжает оставаться сложной обстановка в окрестностях Золотого (58 км северо-западнее Луганска) и Попасной (65 км западнее Луганска), где за один день (30 августа) было совершено более половины обстрелов недели. Примечательно, что буквально через два дня (1 сентября), стоящая там 24-я механизированная бригада ВС Украины отмечала день своего создания. Сопровождался праздник традиционным вручением наград и подарков особо отличившимся, что наводит на мысль о том, что украинские военные 30 августа попытались продвинуться в «серой зоне» для объявления «перемоги» к дню части, но что-то пошло не так.

Федеральное агентство новостей /

На центральном участке фронта сложная обстановка была в пригородах Донецка и Горловки. На этом фоне западные пригороды Донецка, где оборону занимает 28-я механизированная бригада 30 августа посетил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, рассматриваемый Офисом президента Украины в качестве конкурента на политическом олимпе.

Федеральное агентство новостей /

В прифронтовых районах Разумков пообщался с военнослужащими и местными жителями, а также заслушал доклад о сложившейся ситуации.

facebook.com / Операция объединенных сил

Помимо позиций украинского соединения Разумков побывал в штабе командования украинской группировкой в Краматорске, где встретился с военными, а также представителями руководства областной администрации.

Необходимо отметить, что поездка председателя Рады в Донбасс планировалась еще в первой половине августа, но была отложена из-за запрета командования ВСУ. Теперь она прошла накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в США и не могла принести Разумкову значимых результатов в рейтинге.

Буквально через день после приезда спикера в Марьинке пограничниками был обнаружен схрон с боеприпасами, среди которых: 1 700 патронов различного калибра, 30 ручных гранат, три 30-мм гранаты.

facebook.com / Операция объединенных сил

Примечательно, что все боеприпасы выглядят новыми, как будто только со склада. Это наводит на мысли о том, что припрятаны они захотевшими разжиться украинскими военными из стоящей в этом районе 28-й механизированной бригады, которая, видимо, уже скоро будет ротирована и вернется домой в Одесскую область. А схрон сделан бойцами до лучших времен, так как вывезти что-либо с юго-востока Украины в период замены практически невозможно.

На южном участке сложная ситуация остается в районах Петровского (38 км юго-западнее Донецка), где оборону занимает 93-я механизированная бригада, а также на самом юге — у ее соседа, 128-й горно-штурмовой бригады.

«Американские каникулы» украинского президента

Наиболее знаковым событием в украинской повестке на неделе стал визит украинской делегации во главе с президентом Зеленским в США. Продлился он целях пять дней — с 31 августа по 4 сентября.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Накануне визита, 27 августа, аналитический центр при НАТО Atlantic Council1 (деятельность признана нежелательной на территории РФ) выпустил статью «Лидеры Украины — Байдену: стоять на стороне мировых демократий — значит менять курс на «Северный поток-2». В материале приводится письмо 50-ти украинских депутатов, глав некоторых СМИ и активистов с критикой решения администрации Джо Байдена об отмене санкций в отношении проекта газопровода.

Весьма вероятно, что сделано это было для создания благоприятного информационного фона визита Зеленского в США, где одним из главных для Киева был «газовый кейс», в котором особняком стояло возобновление давления на «Северный поток-2». Однако вопрос этот администрацией Байдена оставлен без внимания, зато был заключен ряд соглашений и меморандумов.

Наиболее значимый — это предоставление Украине пакета помощи в размере 3 млрд долларов по линии Экспортно-импортного банка США, дающего кредиты для продвижения американских товаров и услуг за рубежом. Это значит, что потратить деньги Киев сможет только на определенные статьи, неразрывно связанные с бизнес-компаниями США.

На втором месте идет сфера энергетики, где достигнута договоренность о строительстве американской компанией Westinghouse Electric на Хмельницкой АЭС четвертого энергоблока по технологии АР1000 (вместо российской ВВЭР-1000), а потом еще четырех энергоблоков на украинских атомных станциях.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Необходимо отметить, что в мире есть всего две страны, обладающие технологиями строительства АЭС, которые несовместимы между собой — это США и Россия. На территории Украины имеется четыре АЭС, построенных еще в СССР и по советским, а значит, и российским технологиям. Соглашение с Штатами же закладывает основу под переход атомной энергетики Украины полностью на американскую технологию, что с одной стороны поставит страну в еще большую зависимость от Вашингтона, а с другой — обеспечит приток прибыли.

Не обошлось и без обсуждения оборонной сферы, где итогом стало выделение нового пакета помощи на сумму 60 млн долларов США, включающего поставки вооружения, в том числе ПТРК «Джавелин». Вполне возможно эти «подарки» также будут оплачиваться за счет кредитных средств Экспортно-импортного банка США.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Кроме того, были заключены сепаратные соглашения между «Укрборнпромом» и американскими оборонными компаниями. Среди последних — Lockheed Martin Corporation, Harris Global Communications Inc., Global Ordnance. На последней хотелось бы остановиться поподробнее, так как фирма эта, занимающаяся производством и поставкой огнестрельного оружия, боеприпасов и амуниции находится в партнерстве с предприятием «Заря» (город Рубежное, Луганская область), расположенным в 30 км от линии фронта в Донбассе.

Встреча президентов США и Украины состоялась только 1 сентября. По ее итогам сенсационных заявлений сделано не было, хотя закрытая часть диалога длилась около 2 часов, что говорит о состоятельном разговоре и многообразии тем, обсужденных двумя лидерами.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Если учесть и отмену совместной пресс-конференции по итогам встречи, то можно предположить, что темы и уж тем более принятые решения идут вразрез с официальными заявлениями Зеленского и Байдена, общественным мнением в США и на Украине, и, скорее всего, связаны с теми или иными «уступками» России по украинскому кризису и «газовому кейсу».

Кроме того, в ходе визита Зеленский уделил большое внимание рекламе инвестиционной привлекательности страны, для чего встретился с главами крупнейших американских компаний, намереваясь привлечь 300 млрд долларов для реализации «Плана трансформации Украины».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Также Зеленский посетил Кремниевую долину, где встретился с украинскими стартаперами и специалистами, занимающими руководящие должности в крупных IT-компаниях США. Скорее всего, президент планировал через них привлечь эти компании к развитию информационных технологий на родине.

В целом визит Зеленского подкрепляет мысль о подготовке «большой сделки», основа которой была заложена в ходе встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена. При этом все соглашения между Штатами и Украиной носят долгосрочный характер, а значит, Вашингтон будет вынужден поддерживать безопасность своих инвестиций, постепенно увеличивая военное присутствие в регионе и подавляя инакомыслие в информационной сфере Украины. О последнем говорит решение помочь Киеву в закрытии пророссийского контента на Украине и в зачистке информационного поля.

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1 Организация признана нежелательной в РФ.