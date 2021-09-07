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Астрофизик Кевин Хенг нашел новое математическое решение старой астрономической проблемы

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 13:59
Наука
Астрофизик Кевин Хенг нашел новое математическое решение старой астрономической проблемы
pixabay.com

Москва, 7 сентября. Новое математическое уравнение, которое позволяет рассчитать фазовые кривые Луны, разработал астрофизик Кевин Хенг в ходе исследования.

Наблюдения за изменениями фаз Луны проводят тысячи лет. Спутник Земли поворачивается к планете разными сторонами, из-за чего понижается или повышается количество отраженного от него света Солнца. Этот процесс называется «фазовая кривая». Астрофизик Кевин Хенг представил новое математическое уравнение для расчета этого процесса.

Форма фазовой кривой позволяет получить информацию о поверхности и состоянии атмосферы Земли. Сейчас процесс наблюдается с помощью орбитальных телескопов и разнообразных способов математического моделирования. Плюсом нового уравнения является его универсальность, так как он подходит для проведения расчета при разных условиях, сообщает Planet Today.

Немецкие ученые ранее допустили существование пяти измерений во Вселенной. Три из них могут быть пространственными и два временными.

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математика луна астрофизик уравнение фазы
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