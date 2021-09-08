Терроризм не пройдет: почему Крыму не стоит опасаться диверсий или терактов Украины

В комментарии ФАН кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Кемеровского государственного медицинского университета, эксперт уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» Вадим Шиллер рассказал, сохраняется ли сегодня в Крыму угроза диверсий или терактов со стороны Украины или других недружественных стран РФ.

Ранее сообщалось, что 5 сентября в Крыму были задержаны за экстремизм первый заместитель председателя «Меджлиса крымскотатарского народа»1 (экстремистская организация, запрещена на территории РФ) Нариман Джелялов и его сообщники Асан и Азиз Ахтемовы. Они подозреваются в диверсии, произошедшей 23 августа, когда в селе Перевальное был взорван газопровод, по которому голубое топливо поступает в воинскую часть.

В ФСБ заявили, что эта диверсия была организована разведкой Украины при участии организации «Меджлис крымскотатарского народа». Ахметовы уже дали признательные показания. На данный момент суд избрал меру пресечения фигурантам дела в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Да, это классическая диверсия, и здесь может быть две основных точки зрения, почему они это сделали. Первая из них связана с самим «Меджлисом [крымскотатарского народа]», сторонники которого выступали резко против вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации. Они последовательно проводили такие формы сопротивления, как введение продовольственной и энергетической блокады Крымского полуострова со стороны украинских властей. Вторая точка зрения — это та, которая официально озвучена. Указывается, что фигуранты дела должны были получить за совершение диверсии 2 тысячи долларов. Готовили они это событие в честь Дня независимости Украины (24 августа). Скорее всего, эта диверсия носила демонстративно политический характер», — считает Вадим Шиллер.

Понятно, что разрушить инфраструктуру и оставить воинскую часть без газа у них не получилось, поскольку эта проблема уже была решена в тот же день, добавил он. По его словам, они думали показать, что Украина в лице своих сателлитов не дремлет, что украинская разведка работает, поскольку им удалось осуществить такую диверсию, что якобы в любой другой точке Крыма может случиться что-то подобное. Кроме того, по их мнению, жители полуострова должны знать, что Украина не оставила своих планов вернуть то, что ей не принадлежит — Крымский полуостров.

«Да, безусловно, в Крыму сегодня сохраняется угроза диверсий или терактов со стороны Украины или других недружественных стран России. Украинская сторона считает, что РФ вернула Крым якобы незаконно, причем при поддержке западного сообщества. Хотя последний разговор Зеленского с канцлером Германии Меркель показал, что все не так однозначно, что Запад тоже думает, как решить эту ситуацию. Кроме того, службы безопасности Украины и другие структуры, которые у них в стране есть и занимаются решением таких специфических задач, будут стремиться продолжать готовить на территории РФ диверсии и теракты», — заявил собеседник издания.

Федеральное агентство новостей /

Вместе с тем эксперт уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» отметил, что в республике очень эффективно работает Федеральная служба безопасности.

«Я был в Крыму в феврале, со мной как раз связывались представители спецслужбы, поэтому была возможность пообщаться, в том числе по количеству предотвращенных терактов и диверсий, задержанию представителей запрещенных в РФ террористических организаций «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»2, «Ат-Такфир валь-Хиджра» и «Хайят Тахрир аш-Шам»2 (экстремистские организации, запрещены на территории РФ. — Прим. ФАН). Члены последних двух организаций готовили теракты на территории РК, но все они были предотвращены, что свидетельствует об очень эффективной работе спецслужб и правоохранительных органов, которые по роду деятельности призваны пресекать подобное. А вот «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» не прославилась ни одним терактом (ее члены распространяют террористическую идеологию. — Прим. ФАН). В целом в Республике Крым выстроена достаточно эффективная система противодействия деструктивной деятельности со стороны враждебных нам стран, в том числе и Украины. Спецслужбы свое дело знают, о чем свидетельствует большое количество предотвращенных терактов», — сказал эксперт.

/ bbc.com/ukrainian/rolling_news_russian

Также собеседник издания добавил, что уровень эффективности правоохранительных органов определяется не тем, сколько совершается преступлений, а способностью эти преступления предотвращать и раскрывать. Здесь такая же ситуация.

«Поэтому, я думаю, что какие-то серьезные теракты или диверсии Крыму не грозят, а вот что их будут предотвращать, что в СМИ будут появляться новые сведения о том, что ФСБ пресекла деятельность очередной террористической ячейки, нет сомнений. Потому что Незалежная и ее сателлиты не оставят своих планов по попытке дестабилизировать ситуацию в Крыму по вполне понятным причинам», — отметил Вадим Шиллер.

По его словам, они надеются, что таким образом им удастся раскачать общественное мнение, и, с их точки зрения, рано или поздно общество будет готово к изменению статуса полуострова и возвращению «домой». Но на деле у них ничего не получится, поскольку Крым уже вернулся домой в 2014 году, констатировал он.

Напомним, ранее военный эксперт Виктор Литовкин рассказал ФАН, какое вооружение сегодня есть у Украины и опасно ли оно для России. Он указал, что украинское государство может похвастаться только несколькими ракетами.

1 Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.