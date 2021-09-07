Центробанк РФ повысил курс доллара до 73 рублей за единицу

Москва, 7 сентября. Официальные курсы доллара и евро выросли, следует из данных Банка России.

Так, курс доллара с расчетами «завтра» повышен на 23,71 копейки — до 73,1909 рубля за единицу валюты. Тем временем евро прибавил 31,79 копейки и составил 86,8922 рубля за единицу.

Стоимость бивалютной корзины с расчетами «завтра» составила 79,3565 рубля.

В центре внимания игроков валютного рынка остается реакция Федеральной резервной системы на экономическую статистику, заявил ранее аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Недавний отчет по числу новых рабочих мест в США признан провальным, из-за чего шансы на более позднее сворачивание монетарных стимулов регулятора увеличиваются.

В то же время эксперт допустил, что ФРС будет вынуждена объявить о сворачивании программы в случае ускорения инфляции. Не исключено, что это произойдет уже 22 сентября. Активы развивающихся стран в этом случае получат сильный удар.