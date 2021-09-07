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Депутат Рады пожаловался на недостаточную военную помощь США для Украины
Армия
Депутат Рады пожаловался на недостаточную военную помощь США для Украины
Федеральное агентство новостей

Киев, 7 сентября. Комплексы Javelin являются недостаточной военной помощью США для Украины, считает депутат Верховной рады Сергей Рахманин.

Солдаты Вооруженных сил Украины нуждаются не только в противотанковых ракетных комплексах Javelin, считает политик. В настоящий момент ВСУ требуется усиление по другим направлениям: противовоздушной обороне, радиоэлектронной борьбе, авиации и флоту, сообщил Рахманин в ходе эфира на телеканале ICTV.

Исключительно при поставках современных вооружений такого типа можно выигрывать конфликты, считает украинский депутат. ПТРК Javelin попросту не хватит на «войну с Россией». К примеру, Вашингтон мог бы передать Киеву современные самолеты. Такая поставка стала бы намеком на более плодотворное и углубленное сотрудничество двух государств, выразил уверенность Рахманин.

Пресс-служба минобороны Украины ранее заявила об участии десантников ВСУ в тактических военных учениях НАТО Saber Junction. Предстоящие маневры с привлечением солдат из 20 стран состоятся на территории Германии. Вашингтон также принял решение передать новый пакет военной помощи для украинской стороны, передает RT. Киеву будут присланы средства на сумму в 60 миллионов долларов, включая ПТРК Javelin.

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украина сша javelin помощь
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