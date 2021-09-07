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Замглавы МИД РФ встретился с ливийской делегацией
Весь мир
Замглавы МИД РФ встретился с ливийской делегацией
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 7 сентября. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов принял делегацию из Триполи. Стороны рассмотрели ситуацию в североафриканском государстве и двусторонние отношения.

Согласно сообщению внешнеполитического ведомства, в состав ливийской миссии вошли советник главы Президентского совета Сами Ахмад Башир, министр спорта переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аш-Шафийа Джуэйфи, а также доверенное лицо председателя Палаты представителей Абдельбасет Бадри.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ливии и вокруг нее, а также о перспективах дальнейшего развития традиционно дружественных российско-ливийских отношений», – говорится в заявлении МИД.

В ходе беседы Богданов подтвердил важность соблюдения межливийских договоренностей относительно проведения президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря.

В августе замглавы МИД принимал в Москве главу политдвижения «Возрождение Ливии» Арефа Али Найеда, а также поговорил со спецпосланником генсека ООН Яном Кубишем. Контакты касались нынешней обстановки в стране и подготовки к избирательному процессу.

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мид рф ливия михаил богданов
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