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Базаревич завершил работу в сборной России по баскетболу
Спорт
Базаревич завершил работу в сборной России по баскетболу
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Москва, 7 сентября. Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич покинул занимаемый пост.

Сергей Базаревич, возглавлявший сборную России по баскетболу с января 2016 года, завершил работу с национальной командой. Об этом на официальном сайте проинформировала пресс-служба РФБ.

Глава организации Андрей Кириленко сообщил, что сборная России не выполнила поставленную четыре года назад задачу квалифицироваться на Олимпиаду в Токио. Он подчеркнул, что РФБ уже сформировала шорт-листов специалистов, которые могут занять пост главного тренера национальной команды.

Под руководством Базаревича сборная России по баскетболу заняла четвертое место на чемпионате Европы 2017 года. Долгое время он выступал за национальную команду в качестве разыгрывающего защитника.

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