Экономисты перечислили позитивные факторы динамики цен нефти на мировом рынке

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили данные о ценах на нефть и золото, а также курсе рубля и доллара по итогам утренних торгов 7 сентября. Подробности — в материале ФАН.

Нефть

ФБА «Экономика сегодня» /

В ходе утренних торгов позиции черного золота немного укрепились — сейчас оно торгуется чуть выше отметки 72,5 доллара за баррель.

«Основным позитивным фактором для нефти сегодня стали данные по экспорту Китая, который увеличился на 25,6% в годовом выражении. Импорт, соответственно, увеличился на 33,1%, что намного превзошло ожидания аналитиков и позитивно отразилось на нефти, поскольку экономика Китая показывает рост», — отмечают эксперты.

Согласно итогам августа, импорт черного золота был увеличен на 8% с показателя 9,75 миллиона баррелей в сутки до отметки 10,53 миллиона баррелей. По словам аналитиков, такая динамика стала возможной благодаря новым выделенным квотам для нефтеперерабатывающих заводов, которые до текущего момента находились в стадии проверки государственными органами.

«Однако в фокусе продолжает оставаться сообщение от Саудовской Аравии, что она снижает в октябре цены на нефть для своих клиентов из Азии. Соответственно, участники рынка сейчас обдумывают, с чем это может быть связано. С одной стороны, есть опасения, что спрос в ближайшее время будет снижаться, и Саудовская Аравия начинает заранее закладывать [стоимость]. Другой вариант — это попытка страны вернуть свою часть рынка в Азии, которая была потеряна за счет действий России, Ирана и Ирака. В любом случае это тревожный фактор для нефти, который сейчас сдерживает дальнейший позитивный импульс по ней и может стать триггером для снижения», — говорят аналитики.

Несмотря на это, еще одним позитивным моментом для нефти продолжает быть остановка добычи сырья в Мексиканском заливе, где, по данным США, простаивает около 84% всей добычи черного золота, то есть примерно 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки.

На фоне создавшегося дефицита нефть марки Brent держится достаточно уверенно, актуальным продолжает оставаться диапазон от 70 до 74 долларов за баррель.

Золото

ФБА «Экономика сегодня» /

Вчерашний день завершился для золота небольшим снижением к отметке 1820 долларов за тройскую унцию, в ходе же утренней сессии показатели опустились к отметке 1814 долларов.

«Вчера и сегодня негативным фактором для золота стало незначительное укрепление доллара — по индексу DXY он укрепился до 99,3 пункта. При этом, что немаловажно, подросли доходности десятилетних американских облигаций до отметки 1,35%», — подчеркивают экономисты.

Участники валютного рынка пока что оказывают поддержку золоту, но понимают, что постепенное сворачивание стимулирующих мер уже не за горами, поскольку соответствующие действия начали предпринимать центральные банки некоторых стран, например, Австралии. К тому же на этой неделе, по словам аналитиков, пройдет заседание ЕЦБ, на котором представители могут заявить о постепенном сворачивании поддерживающих программ. Однако, учитывая слабую статистику по рынку труда, есть вероятность, что они будут отложены.

«На этой неделе будут актуальными данные по количеству новых вакансий, которые будут опубликованы в США, а также «Бежевая книга» ФРС. До этого момента золото будет чувствовать себя относительно стабильно, актуальным будет оставаться диапазон от 1790 до 1840 долларов за унцию», — заключают эксперты.

Курс рубля

ФБА «Экономика сегодня» /

В ходе вчерашних торгов рубль незначительно потерял позиции и по итогам утренней торговой сессии держится в районе 73,20 рубля за доллар. Укрепление последнего на мировом рынке служит негативным фактором для динамики нашей валюты.

«Помимо этого дополнительное давление оказали новые параметры покупки валют Минфином РФ — все-таки теперь покупки будут идти на 14,9 миллиарда рублей. Поддержку пока что оказывают ожидания участников рынка по повышению процентной ставки Центрального банка России. Они больше сводятся к 7%, что подтверждается уровнем доходности десятилетних российских облигаций федерального займа», — рассказывают аналитики.

Эксперты ждут завтрашнего выхода статистики по инфляции, данные которой представляются важными для участников рынка. По прогнозам, индекс потребительских цен может составить 6,6% в годовом выражении. Любое отклонение от этого показателя может вызвать серьезную реакцию на рынке и изменить ожидания от решения, которое примет наш ЦБ.

«Пока что рубль находится под небольшим давлением, но в целом динамика достаточно спокойная, что отчасти обусловлено тем, что осталось не так много времени до выборов в Государственную думу. Центральный банк старается, чтобы курс рубля был достаточно стабилен, а уже после выборов он может начать меняться куда более стремительно», — резюмируют экономисты.

На фоне этого актуальным продолжает оставаться диапазон от 72,50 до 74,50 рубля за американский доллар.

Федеральное агентство новостей /

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